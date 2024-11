Sénégal: Des fournitures scolaires et pour bébés à 600 enfants de Ziguinchor

Ziguinchor — La fédération "Dimbaya Kagnalen" et Childfund ont offert, mercredi, plus de 3.000 kits scolaires et kits pour bébés à 600 enfants démunis de la commune de Ziguinchor (sud).

"Aujourd'hui, nous procédons à la distribution de kits scolaires que notre partenaire [Lutheran World Relief] nous a octroyés. C'est plus de 3.000 kits scolaires et des trousses de toilette pour bébé", précise le coordonnateur du partenariat pour l'ONG Chilfund au Sénégal et en Guinée-Bissau, Alioune Ndiaye.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise de ces fournitures scolaires, en présence de différents acteurs du système éducatif et des parents d'élèves.

"La rentrée scolaire constitue un moment d'angoisse pour les parents et les enfants. Ces articles [fournitures scolaires] coûtent excessivement cher et les parents défavorisés n'ont pas souvent les moyens pour acheter des fournitures scolaires pour les enfants. C'est la raison pour laquelle on profite de la rentrée scolaire pour procéder à la distribution de ces fournitures scolaires pour permettre aux enfants de faire correctement leurs cours", a expliqué M. Ndiaye.

Il estime que "ces kits scolaires vont soulager les parents et permettre aux enseignants de débuter les cours dans les meilleures conditions".

"Les kits de bébés vont permettre aux mamans de disposer d'éléments pour pouvoir procéder au toilettage de leurs bébés", a ajouté Alioune Ndiaye.

"Nous sommes très contents de recevoir ces kits scolaires et kits pour bébés. Nous avons des familles qui n'arrivent pas jusque-là à acheter des fournitures pour leurs enfants faute de moyens. Ces kits vont aider les parents et leurs enfants", a salué la présidente régionale des "Badianou Gox" (marraines de quartier) de Ziguinchor, Adja Fatou Cissé.