Il est sans doute, l'un des rares ultra- conseillers de l'ombre de tous les temps du nouveau président des USA, Donald TRUMP, le 47e de l'histoire politique américaine. De nationalité malienne, HAÏDARA Chérif Mohamed, allie discrétion et effacement. Il fait partie de la galaxie de campagne du parti des Républicains, qui vient de porter pour la deuxième fois le président Donald TRUMP à la Maison blanche.

Chevalier de l'Ordre National du Mali, Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne, Président Agile Power Group pour l'Afrique de l'Ouest et Twenty 20 Africa, ce proche de Donald TRUMP, qui n'a pas fermé l'œil depuis mardi, invité spécial du directoire d'investiture des Républicains à Houston, a bien voulu nous faire partager en exclusivité ce que sera la gouvernance TRUMP 2024- 2028.

L'attractivité des places financières africaines

JP Morgan -Chasse & Cc vont ouvrir une banque à Abidjan et d'autres filiales sur le continent africain plus précisément en région subsaharienne avec un capital plus de 400 Milliards de dollars. Avec Donald Trump, l'Amérique contribuerait au développement économique de l'Afrique de l'Ouest.

Sur l'immigration: Contrairement à ce que les gens pensent, ces discours contre l'immigration ne seront pas appliqués par les Républicains.

Guerre Ukraine- Russie:

Enfin, nous allons éviter la 3e guerre mondiale avec l'élection de Trump , il mettra fin à la guerre de l'Ukraine. TRUMP acceptera la création de l'État de la Palestine et trouvera un accord équilibré avec l'Iran et accélérera le retrait des soldats israéliens sur le sol libanais.

Région du Sahel

Il mettrait fin au financement des Terroristes par certains pays Arabes dans la région de l'AES; ce qui permettra aux Armées de l'AES soutenues par ses partenaires Russes d'obtenir des résultats sur les champs de bataille, grâce aux liens très cordiaux entretenus avec Poutine. Avec comme objectif, la mise en place d'une entente équilibrée et directe en termes de gestion des intérêts respectifs des États respectifs de l'AES

Ce que je pense...

Politique extérieure:

▪️ Il veut revenir au principe isolationniste de « l'Amérique d'abord » avec la possibilité d'abandonner les obligations de garantie de sécurité tant pour les membres de l'Otan que pour les autres alliés;

▪️ Il insiste sur le fait que d'autres membres de l'alliance « profitent des États-Unis » en sous-investissant dans la défense collective, et promet de reconsidérer « fondamentalement » l'objectif et le rôle de l'Otan;

▪️ Il soutient Israël dans le conflit avec le Hamas, prône l'interdiction aux résidents de la bande de Gaza d'entrer aux États-Unis et la fin des manifestations pro-palestiniennes dans le pays, bien qu'il critique les méthodes de guerre de Tel-Aviv;

▪️ Il a l'intention de réduire l'assistance gratuite à Kiev, d'amener les parties à la table des négociations et de mettre fin au conflit en Ukraine en « 24 heures » avant même l'investiture;

▪️ Il ne considère pas la Russie et la Chine comme des « ennemis » - Washington « s'entendra très bien » tant avec Pékin qu'avec Moscou.

Économie:

▪️ Il a l'intention de poursuivre des politiques protectionnistes. Il propose des projets visant à introduire un droit de douane de 10% sur les importations, à simplifier les lois fiscales et à réduire les impôts, y compris le taux maximum d'impôt sur les sociétés de 21 à 15%;

▪️Il veut accroître la production de pétrole et de gaz dans de nouvelles zones, augmenter les avantages fiscaux pour les sociétés minières, réduire les avantages pour les constructeurs de véhicules électriques et réduire de moitié le prix des ressources énergétiques et de l'électricité en 2025. Il promet de réduire le financement du gouvernement fédéral et son intervention dans l'économie et de créer de nouveaux emplois.

Problèmes internes aigus:

▪️ Il promet de rétablir l'interdiction d'entrée pour les personnes originaires d'un certain nombre de pays à population musulmane, de renforcer l'octroi de l'asile et d'achever la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique;

▪️ Il prône la réduction des « zones sans armes », soutient des programmes de formation des enseignants au tir et à leur armement;

▪️ Il promet d'exiger que les universités « défendent les traditions américaines et la civilisation occidentale » et introduisent des cours d' »éducation patriotique » dans les écoles;

▪️ Il a l'intention d'interdire la transition de genre et d'abolir l'éducation sexuelle dans les établissements d'enseignement.