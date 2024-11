Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre le secrétaire général de la Ligue Arabe

Le Caire — Son Excellence l'Ambassadeur Dr. Ali Youssef Ahmed Al-Sharif, ministre des Affaires étrangères, a rencontre mercredi au Caire M. Ahmed Aboul Gheit - Secrétaire général de la Ligue Arabe, en présence de l'ambassadeur du Soudan en Égypte Imad Adawi.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre le Soudan et le Secrétariat général de la Ligue arabe, le Ministre a fourni au Secrétaire général de la Ligue une brève mise à jour sur les développements au Soudan, à la lumière de l'agression continue par les milices rebelles avec l'aide et le soutien des pays de la région.

Le ministre a indiqué que le Soudan était soumis à une conspiration majeure, planifiée et organisée visant à changer le système de gouvernement et d'identité, et il a déclaré que l'ensemble du peuple soudanais soutenait les forces armées alors qu'elles menaient la bataille de la dignité pour faire face à cette conspiration.

Le ministre a averti que certains milieux veulent profiter de la crise humanitaire et des pénuries alimentaires dans certaines régions du Soudan pour émettre des résolutions de l'ONU contre le Soudan, y compris des appels à l'envoi de forces étrangères dans le pays, demandant à la Ligue de s'opposer à ces tentatives. , et exhortant les pays arabes à fournir une aide humanitaire au Soudan.

Pour sa part, le Secrétaire général a évoqué la relation particulière qui le lie au Soudan et a exprimé son appréciation pour les forces armées soudanaises et qu'il n'accepte aucun préjudice. Il a promis que la Ligue ferait de grands efforts pour contribuer à restaurer la sécurité et la stabilité au Soudan.