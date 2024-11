Seychelles: Le pays participe à un exercice de simulation pour les événements CBRN (Chimiques, Biologiques, Radiologiques et Nucléaires)

Plusieurs agences des Seychelles participent à un exercice de simulation pour se préparer et réagir aux événements chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN).

Se déroulant au Laila Resort à Anse Royale, la formation réunit des représentants d'agences telles que la Division de gestion des risques de catastrophes (DRMD), la police seychelloise, le ministère de la Santé et le département de l'Environnement, entre autres.

L'exercice sur table (TTX) fait partie du projet « Toolkit on Effective CBRN Planning and Response for Policy-makers and CBRN Managers » (Boîte à outils pour une planification et une réponse CBRN efficaces pour les décideurs politiques et les gestionnaires CBRN). Il est organisé par l'Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), en partenariat avec le Département d'État des États-Unis et l'Initiative des centres d'excellence CBRN de l'Union européenne.

Francesco Morelli, chef de l'unité CBRN de l'UNICRI, qui dirige l'atelier de trois jours, a déclaré qu'il était essentiel que les pays soient prêts à tout moment à faire face à de tels événements.

« Nous discutons des mesures les plus importantes à prendre pour qu'une réponse efficace puisse être apportée immédiatement », a déclaré M. Morelli.

Le projet a trois objectifs principaux : identifier les défis communs et les bonnes pratiques lors de la phase d'intervention dans des événements CBRN antérieurs ; simplifier les principaux outils que les décideurs politiques et les gestionnaires CBRN peuvent utiliser pour élaborer et mettre en oeuvre des plans d'intervention CBRN ; et établir un réseau de parties prenantes régionales comprenant des experts nationaux, internationaux et universitaires engagés à partager leurs expériences et à améliorer la coordination dans la phase du « jour d'après » d'un événement CBRN.

Lors de l'exercice aux Seychelles, les participants prendront part à des discussions basées sur des scénarios qui reflètent la complexité de la prise de décision et de l'intervention dans des situations CBRN réelles.

M. Morelli a expliqué que dans le contexte des Seychelles, bien qu'il y ait une faible probabilité qu'un tel événement se produise, son impact serait considérable pour le pays. Il est donc crucial que tous les départements et agences gouvernementaux chargés de gérer ces situations soient bien préparés.

« Ils devront savoir comment collaborer, utiliser efficacement les ressources disponibles et s'assurer qu'il y a une compréhension claire de la menace afin que la réponse puisse être spécifique à celle-ci », a ajouté M. Morelli.

À la suite de cet atelier, l'équipe nationale CBRN des Seychelles élaborera un plan d'action national recensant les risques prioritaires et les lacunes en matière de capacités nécessaires pour y faire face.

La boîte à outils CBRN destinée aux décideurs politiques est perçue comme un outil essentiel pour répondre à ces priorités identifiées et renforcer la capacité du pays à se préparer, à prévenir et à répondre aux incidents CBRN.