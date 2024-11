Cote d'Ivoire: Fondamentaux de la levée de fonds et comptabilité - 70 entrepreneurs africains se forment à Abidjan

A l'initiative de Investisseurs & Partenaires et le Club africain des entrepreneurs, plus 70 hommes d'affaires d'une douzaine de pays prennent part du 5 au 7 novembre 2024, à un séminaire sur les fondamentaux de la comptabilité et de l'analyse financière à Abidjan. Un séminaire qui a pour thème : « Mieux piloter son activité et réussir sa levée de fonds ».

Raphaël Dumont, directeur de l'activité Accélération chez Investisseurs & Partenaires, par ailleurs le directeur du programme I&P Accélération au Sahel, explique que cette rencontre offre des possibilités de formation pour ces entrepreneurs qui doivent gérer au quotidien des problématiques, allant du marketing aux ressources humaines en passant par la comptabilité et la vente. Et c'est impossible d'être spécialiste de chaque sujet. D'où l'appel à des experts qui vont donner ces rudiments à ces entrepreneurs pour renforcer leur capacités.

Au-delà de ce renforcement des capacités, au dire du directeur, ce sont des hommes d'affaires qui se rencontrent pour sortir de la solitude d'entrepreneurs. Pendant trois jours, ces managers auront la possibilité d'échanger avec leurs pairs sur leurs difficultés respectives. Ce qui renforce d'ailleurs la résilience dans leurs activités.

Raphaël Dumont, directeur de l'activité Accélération rappelle que Investisseurs & Partenaires gère plusieurs fonds et programmes. Sur les vingt dernières années, un fonds d'environ 250 milliards de Fcfa a été levé pour financer divers projets. Ce qui a permis d'accompagner de plus de 300 entrepreneurs dans une quinzaine de pays de l'Afrique subsaharienne.

Il souligne que les investissements d'I&P proviennent de divers secteurs. Il cite le secteur privé africain constitué d'assureurs, des entreprises de télécommunication, des banques. Il y a également des femmes et hommes d'affaires africains et des organismes de développement comme l'Agence française de développement (Afd), les Agence de développement Allemande et américaine, les Fondations et l'Union européenne (Ue).

Laura Desmoulin, a, au nom de la délégation de l'Ue en Côte d'Ivoire, partenaire financier, dit la fierté de son institution d'accompagner ces entrepreneurs en leur permettant d'acquérir des outils pour une meilleure gestion de leurs affaires.

Le président du Club africain des entrepreneurs, Folly Koussawo, se félicite de cette opportunité offerte à ces dirigeants d'entreprises. Pour lui, si les participants ont déjà bénéficié d'appui pour une levée de fonds, ils doivent désormais saisir cette occasion pour rêver à la hauteur des ambitions du continent pour faire changer les choses.