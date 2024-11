Algérie: Le président de la République félicite le président américain Donald Trump pour son élection

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a félicité, mercredi dans un message, son homologue américain, M. Donald Trump, à l'occasion de son élection, dans lequel il lui a fait part de sa volonté de travailler avec lui en vue de promouvoir la dynamique positive que connaît le partenariat bilatéral vers de plus larges perspectives.

"Monsieur Donald John Trump, président des Etats-Unis d'Amérique, j'ai le plaisir de vous adresser, à l'occasion de votre élection à la Présidence des Etats-Unis d'Amérique, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur dans l'accomplissement de vos hautes missions", a écrit le président de la République dans son message de félicitations.

"Je saisis cette occasion pour rappeler la profondeur des relations d'amitié historiques qui lient l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique et saluer la dynamique positive que connaît le partenariat bilatéral dans différents domaines, exprimant, par là même, ma volonté de travailler de concert avec vous en vue de les promouvoir vers de plus larges perspectives au mieux de nos intérêts communs", a ajouté le président de la République.

"Je ne manquerai pas de saluer, à cette occasion, nos efforts bilatéraux dans les fora internationaux et notre attachement permanent à intensifier la concertation et la coordination concernant les questions d'intérêt commun et à plaider en faveur des initiatives visant à préserver la paix et la sécurité internationales, sachant que mon pays est membre non permanent du Conseil de sécurité onusien. Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma très haute considération", a conclu le président de la République son message.