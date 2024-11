Algérie: Séminaire national à Alger sur la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954

Alger — L'Institut national d'études de stratégie globale (INESG) a organisé, mercredi à Alger, un séminaire national sur la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de son déclenchement.

Le Directeur général de l'INESG, Abdelaziz Medjahed, a précisé que ce séminaire de deux jours se penchera sur différents aspects de cette singulière et glorieuse Révolution, soulignant que "l'histoire de l'Algérie est jalonnée d'étapes phares qui doivent être étudiées en profondeur pour en saisir tous les aspects et rendre justice à la grandeur de la Révolution algérienne".

"Il est de notre devoir d'accorder une grande importance à la commémoration de la glorieuse Révolution de libération. Nous nous y attelons au sein de notre institut, en coordination avec plusieurs secteurs, dont l'enseignement supérieur, la culture, la défense nationale et la communication, au service de la mémoire nationale", a affirmé M. Medjahed.

Il s'est dit convaincu que la construction de la mémoire nationale était "un travail de longue haleine pour pouvoir cerner tous les aspects de la glorieuse Révolution qui s'est distinguée par une organisation ingénieuse et une unité de pensée et d'action".

Lors de la conférence inaugurale du séminaire, le président du Conseil scientifique de l'INESG, Djoudi Bouras, est revenu sur la structure organisationnelle et théorique de la Révolution algérienne et ses objectifs, estimant "nécessaire de réévaluer la contribution de la Révolution algérienne à l'histoire mondiale et de l'inscrire au patrimoine mondial de l'Unesco, dans la mesure où cette Révolution dépasse le cadre local et revêt une dimension universelle et humaniste".

Selon les organisateurs, notre devoir envers les sacrifices du peuple algérien nous dicte aujourd'hui de "faire de notre mémorable Révolution une source d'inspiration pour notre nation, ses jeunes et les futures générations" et de "renouveler notre engagement envers les Chouhada et les Moudjahidine qui ont payé un lourd tribut pour la liberté et la dignité, et ce, en continuant à oeuvrer au développement et à la prospérité du pays et à la préservation des acquis de notre Révolution pour assurer un avenir meilleur".

Des rencontres scientifiques et des interventions sur les principales étapes de la glorieuse Révolution sont prévues dans le cadre de ce séminaire.