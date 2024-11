Afrique: J-2 avant la Ligue des Champions Féminine - 30 000 coeurs derrière l'AS FAR

En attendant le début de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, le 9 novembre, la CAF vous propose de revivre 7 grands moments de l'histoire dans la compétition.

Le 13 novembre 2022, la finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF s'est tenue au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, représentant un moment clé pour le football féminin africain. C'est la première fois qu'une équipe locale, l'AS FAR de Rabat, a réussi à atteindre cette étape importante, affrontant les Mamelodi Sundowns, champions en titre.

Avec une audience sans précédent de 29 500 personnes, cet événement souligne l'augmentation de l'intérêt pour le football féminin sur le continent. L'atmosphère au stade était électrisante, remplie de supporters enthousiastes qui créaient une ambiance joyeuse, rythmée par des chants et des cris de soutien pour leur équipe.

Sur le terrain, l'AS FAR a affiché une performance exceptionnelle, inscrivant rapidement des points. Grâce à un jeu collectif solide et des performances individuelles brillantes, l'équipe a largement surpassé les Sundowns tout au long de la rencontre. Les buts ont été marqués par Nadia Nasri (2 buts), Rajae Soudani (1 but) et Zineb Redouani (1 but), permettant à l'AS FAR de gagner la finale avec un score mémorable de 4-0.

Cette victoire a permis à l'AS FAR de célébrer son tout premier titre continental et a également mis en avant le potentiel et la puissance des équipes féminines africaines sur la scène mondiale. La finale a été une véritable célébration du talent et du dévouement des joueuses, consolidant ainsi l'engagement de la CAF envers la promotion du football féminin en Afrique. Cet événement marquera les esprits comme un moment crucial pour le sport sur le continent.