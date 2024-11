Algérie: Blida - Onze porteurs de projets au Salon national de l'innovation numérique des jeunes

Blida — La 1ere édition du Salon national de l'innovation numérique des jeunes a été ouverte mercredi à Blida avec la participation de onze (11) jeunes porteurs de projets innovants numériques de différentes wilayas du pays.

Les étudiants, parmi eux des détenteurs du label "Projet innovant", qui participent à ce salon organisé par la direction de la jeunesse et des sports(DJS) en coordination avec l'association des activités de jeunes "Assiradj", dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution de novembre 1954, sont en compétition pour l'obtention de l'une des trois premières places de cet évènement scientifique.

Organisé sous le slogan "La jeunesse innove, l'Algérie prospère", le Salon vise à "encourager les jeunes et les étudiants à trouver des solutions numériques à des problèmes insolubles dans divers domaines, dont l'agriculture, les eaux, la santé et autres", a indiqué, à l'APS, le président de l'Association "Assiradj", Merouane Ramdani.

A noter que les inscriptions pour la participation au Salon ont commencé depuis deux (2) mois via la plateforme numérique dédiée à cet effet ayant abouti à l'inscription de plus d'une centaine de candidats, dont le nombre a été porté à la fin des phases de sélection à 11 porteurs de projets innovants, issus des wilayas de Blida, Sétif, Bejaia, Annaba, Médéa, El Bayadh, Chlef et Skikda.

%

Les jeunes participants à ce salon national exposent des prototypes d'idées et de solutions à différents problèmes, à l'exemple de l'étudiant Khalil Nougha de Sétif, qui a créé une plateforme numérique nationale visant à résoudre le problème de manque de sang auquel sont confrontés les hôpitaux.

"Je travaille en coordination avec le ministère de la Santé pour la mise en oeuvre de ce projet, à l'échelle nationale", a souligné l'étudiant universitaire en 5e année médecine, et détenteur de plusieurs autres innovations dans divers domaines.

De son côté, l'étudiante Chaima Boularas, de l'Université de Skikda, a exposé un prototype de système d'irrigation développé pour les serres en plastique, en vue de la résolution du problème de la sécheresse devenue une menace pour de nombreux pays en raison des changements climatiques en cours.

"Mon projet vise principalement à économiser l'eau tout en accélérant la croissance des produits agricoles grâce à des intrants exclusivement biologiques", a expliqué cette jeune fille, également promotrice d'une startup relevant de l'incubateur de l'université de Skikda.

Ce salon national dédié aux étudiants universitaires et aux jeunes du secteur de la formation professionnelle, constitue une véritable opportunité pour les participants pour faire connaître leurs recherches et leurs projets innovants aux opérateurs économiques adhérents au Club des entrepreneurs et industriels, qui ont assisté, aux côtés des autorités locales, à l'ouverture de cette manifestation au Centre de loisirs scientifiques (CLS) de Bab Dzair.

En marge de ce salon de deux jours, des stands ont été affectés à diverses entreprises nationales du domaine, dont Algérie Télécom, outre des clubs scientifiques et universitaires du domaine de l'innovation.

La manifestation sera clôturée demain jeudi, avec l'annonce des trois premiers lauréats, selon les organisateurs.