Maroc: Rabat-Salé-Kénitra - Une batterie de mesures incitatives pour assurer la réussite de la campagne agricole 2024-2025

Rabat — Une batterie de mesures incitatives ont été mises en place pour assurer la réussite de la campagne agricole 2024-2025 dans la région Rabat-Salé-Kénitra, a indiqué mercredi la Direction régionale de l'Agriculture (DRA).

En collaboration avec ses partenaires, la Direction régionale du Conseil agricole, la Direction régionale de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, la Société nationale de commercialisation des semences et l'Office nationale des céréales et des légumineuses, la DRA a initié des actions spécifiques en vue de soutenir les agriculteurs face aux défis climatiques et économiques, diversifier les cultures et renforcer la sécurité alimentaire, a souligné la Direction dans un communiqué.

Notant qu'un soutien financier et technique a été alloué pour les cultures principales, elle a rappelé que des subventions des semences et des engrais sont octroyées par l'État afin de soutenir les filières de la région, notamment les céréales et les légumineuses, avec 610.000 hectares programmés.

En plus des aides financières, des programmes de formation et d'accompagnement techniques sont programmés au profit des agriculteurs, a-t-on ajouté.

En vue d'assurer la relance des filières de production au niveau de la région, des mesures adaptées à chaque filière ont été élaborées, a précisé la DRA, expliquant qu'environ 200.000 quintaux de semences certifiées de céréales d'automne seront disponibles à des prix incitatifs, via 45 centres de ventes.

Elle a relevé également que durant cette année, le soutien s'étend à de nouvelles espèces de céréales, de fourrages et de légumineuses, telles que le triticale, l'avoine, la vesce, les pois fourragers, la fève, les lentilles et les pois chiches, afin d'encourager les cultures fourragères et la rotation des cultures.

"Les prix subventionnés des semences céréalières sont les suivants : blé tendre à 380 DH/quintal, blé dur à 600 DH/quintal, orge à 380 DH/quintal, avoine à 610 DH/quintal, triticale à 510 DH/quintal, fève/féverole à 800 DH/quintal, lentilles et pois chiches à 1.150 DH/quintal, et pois fourragers et autres à 615 DH/quintal", a poursuivi la même source.

Concernant les engrais azotés subventionnés, le marché agricole régional sera approvisionné à hauteur de 503.200 quintaux via 11 centres de relais, avec des prix maintenus au même niveau que ceux de la campagne précédente, a signalé la Direction, notant que les tarifs proposés seront de 240 DH/qx pour l'ammonitrate 33 %, 330 DH/qx pour l'urée 46 % et 150 DH/qx pour le sulfate d'ammonium 21 %.

Par ailleurs, le programme régional de semis direct pour la campagne agricole 2024-2025 portera sur une superficie de 70.000 hectares, avec l'objectif de 200.000 hectares à l'horizon de 2030, et ce, à travers la distribution de 49 semoirs de semis direct aux coopératives agricoles, ainsi que le renforcement de la sensibilisation et de l'accompagnement des agriculteurs pour adopter cette technique.

Quant à l'assurance agricole multirisque climatique destinée aux céréales, aux légumineuses et aux cultures oléagineuses, elle vise à couvrir une superficie d'environ 245.000 hectares, en offrant une protection financière aux agriculteurs, en sécurisant leurs revenus et en contribuant ainsi à encourager les investissements agricoles.

La DRA vise, également, à travers le programme régional des cultures maraichères, à installer les cultures sur une superficie de 55.000 hectares répartie sur les quatre saisons, en subventionnant l'acquisition des semences et de plants de tomate ronde, d'oignon et de pommes de terre.

La région prévoit la plantation de 19.600 hectares en cultures sucrières et ce grâce à l'amélioration de la situation hydrique du périmètre du Gharb et la reconduction des prix au producteur de 80 DH/T pour la betterave à sucre et de 70 DH/T pour la canne à sucre, a-t-on enchainé.

En vue donner un nouvel élan à la filière des viandes rouges, la DRA poursuivra la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde le cheptel grâce au programme de réduction de l'impact du déficit pluviométrique et des Effets de Conjoncture (PRIDPEC).

Ainsi, 350.000 qx d'orge programmés dans le cadre de la 3ème tranche sont en cours de distribution au niveau de 14 centres de relais repartis sur les différentes provinces de la région, a précisé le communiqué, notant que le programme prévoit également l'équipement des points d'eau et l'acquisition des citernes pour l'abreuvement du cheptel.

Afin de reconstituer les effectifs du cheptel et de stabiliser les prix des viandes rouges sur le marché, des mesures d'encouragement à l'importation des veaux d'engraissement et des ovins sont toujours de mise, tandis que des comités provinciaux procèdent à des visites aux lazarets et unités d'engraissement pour inciter les importateurs et engraisseurs à accélérer les abattages afin d'assurer un approvisionnement suffisant des marchés en viandes rouges (bovines et ovines).

Pour le lait, la distribution de 333.500 qx d'aliments composés programmés au titre de la 3ème tranche du PRIDPEC se poursuit dans de bonnes conditions, lors de l'actuelle campagne, alors que l'opération s'étendra à d'autres espèces animales pour la production des viandes rouges.

Dans un autre volet, des campagnes de vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse, des ovins et caprins contre la clavelée et la PPR sont programmées et l'opération d'identification généralisée des bovins selon le SNIT sera poursuivie. Le programme compte également une campagne de traitement des ruches contre la varroise.

En préparation de la campagne agricole 2024-2025, une réunion du Comité de coordination régional en agriculture a été tenue vendredi dernier à Kénitra sous la présidence du Directeur régional de l'Agriculture de Rabat Salé Kénitra, en vue d'examiner les modalités de mise en oeuvre de ces mesures spécifiques.

Pour réussir cette campagne agricole, une large campagne de sensibilisation et de communication médiatique et hors Média, sera menée par la DRA de Rabat Salé Kénitra, en coordination avec les membres du CCR, au profit des agriculteurs de la région, a conclu le communiqué.