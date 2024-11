Congo-Brazzaville: Journée nationale de l'arbre - Denis Sassou N'Guesso souligne la nécessité de verdir les villes congolaises

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a présidé le 6 novembre la cérémonie officielle de planting d'arbres marquant la 38e Journée nationale de l'arbre, a rappelé la nécessité de rendre toutes les villes du pays vertes.

Les corps constitués nationaux et internationaux ainsi que les forces vives de la nation ont répondu présent à l'initiative du chef de l'Etat consistant à planter les arbres sur la boucle allant du rond-point Tchitchele, en longeant le boulevard Denis- Sassou-N'Guesso et l'avenue Edith-Lucie-Bongo jusqu'à l'intersection des avenues des Trois martyrs et de l'Intendance.

Ainsi, une centaine de flamboyants a été plantée pour fleurir la devanture du pavillon présidentiel et près de 300 pins caribéens pour compléter la plantation des pins existante. « Cette année, nous avons décidé de verdir l'ensemble des villes de notre pays pour le bien-être de la population. Il ne s'agit pas seulement de planter les arbres aujourd'hui, il faut les entretenir parce que s'ils ne sont pas entretenus, ils meurent. Il faut donc faire vivre l'arbre », a martelé le chef de l'Etat, admirant la verdure des arbres plantés à l'occasion des précédentes éditions de la Journée nationale de l'arbre.

Selon lui, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, l'a rassuré qu'une organisation pérenne sera mise en place pour suivre l'évolution de ces arbres. « Les autorités municipales doivent veiller à ce que cet effort d'aujourd'hui ne soit pas vain. Alors, nous aurons des villes vertes au Congo, nous avons voulu associer les jeunes par milliers, c'est même une fierté pour la jeunesse de Brazzaville, de grandir dans cette ville et peut-être de reconnaître le long d'une avenue l'arbre qu'elle a planté et qui est devenu grand », a poursuivi Denis Sassou N'Guesso, se réjouissant d'avoir associé la jeunesse à cette activité en cette année qui leur est dédiée.

Intégrer la valeur financière des forêts dans les PIB des Etats

Interrogé par la presse sur les retombées de son initiative sur la décennie mondiale de l'afforestation et de reboisement, le président de la commission Climat du bassin du Congo a rappelé que cette décision a déjà été endossée par l'Union africaine qui a adopté une résolution confirmant la justesse de ce projet. Denis Sassou N'Guesso pense qu'au cours des prochaines sessions, les Nations unies adopteront la décision sur la décennie de l'afforestation de reboisement.

En effet, le chef de l'Etat congolais qui a récemment pris part au sommet des Brics+ a fait une déclaration qui a été pour l'essentiel appuyée par l'ensemble des pays participants. « Nous sommes très entendus, bientôt nous serons à Bakou à la COP 29, nous parlerons des forêts, et nous parlerons de l'Afrique. Nous parlerons des forêts pour obtenir de la communauté internationale que les forêts d'Afrique, les richesses financières des forêts et des tourbières soient comptabilisées et qu'elles intègrent le PIB des Etats. C'est la prochaine bataille, nous l'avons initiée, nous sommes un groupe de quinze pays africains à Bakou, nous allons nous réunir pour lancer cette idée que nous avons eue avec le soutien de la Banque africaine de développement », a-t-il annoncé.

Denis Sassou N'Guesso a, par ailleurs, souligné la nécessité de non seulement planter des forêts, mais aussi de les protéger, car cela intègre le combat face aux changements climatiques. « Mais il ne faut pas que nous soyons là seulement à protéger les forêts pour le bien de l'humanité, c'est notre mission, mais il faut qu'il y ait des retours. Et les retours nous allons les demander à la communauté internationale pour que la valeur financière des forêts intègre les PIB des Etats. Nous sommes très entendus et nous le serons encore prochainement à la COP 29 à Bakou », a insisté le chef de l'Etat.

La célébration de la Journée nationale de l'arbre, couplée au 40e anniversaire de la vision écologique du président Denis Sassou N'Guesso, a été placée sur le thème « Mobilisons-nous : 2 000 000 d'arbres pour des villes vertes et durables ». Selon la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, l'objectif de planter deux millions d'arbres décidés par le Premier ministre illustre l'ambition collective d'agir concrètement pour la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement pour des villes plus durables et pour un Congo plus vert encore.