Madagascar: Spoliateurs de terrain à Avaradrano - Six personnes incarcérées à Antanimora

Suite à une dénonciation anonyme faisant état d'un cas de détournement d'un domaine privé titré, le Bureau Indépendant Anti-corruption (BIANCO) a engagé une enquête qui a permis de démasquer l'ensemble des responsables impliqués dans ce réseau de spoliateurs.

Ce dernier était dirigé par un ancien Conservateur de la propriété foncière et un de ses collaborateurs, un Chef d'Arrondissement administratif, ainsi que des agents du Service topographique ; il convient également de noter la présence systématique de rabatteurs agissant en tant que prête-noms. En effet, cette affaire remonte à 2021, où une propriété privée située dans le fokontany de Mandrosoa, commune rurale d'Ankadikely Ilafy, a été illégalement mutée au nom des présumés rabatteurs et vendue pour plus d'un milliard d'ariary en 2024, avant que le propriétaire légal ne prenne conscience du détournement du terrain.

Spéculation immobilière

Leur mode opératoire consiste à cibler des parcelles particulièrement recherchées dans un quartier résidentiel afin d'accroître leur valeur commerciale liée à la spéculation immobilière envisagée. C'est ainsi que le responsable des archives auprès du Service Topographique d'Antananarivo Avaradrano a fourni des informations sur la situation administrative du terrain. C'est alors qu'intervient le Conservateur de la propriété foncière, conseillant aux prête-noms les démarches à suivre pour inscrire la propriété par le biais d'un Titre foncier fictif. Une fois que la situation devient propice, les complices, désignés comme hommes de paille, élaborent de faux actes de vente en toute connivence avec un Chef d'Arrondissement administratif du District d'Antananarivo Avaradrano.

C'est sur la base de ces documents fallacieux que les prétendus acquéreurs ont initié une procédure de mutation successive menant à l'inscription des biens à leur nom respectif. De ce fait, les fonctionnaires du Service des Domaines ont procédé au traitement des dossiers tout en ayant pleine connaissance des manoeuvres trompeuses. L'objectif ultime étant l'accaparement du terrain visé dans le but d'en tirer profit ; le produit de cette vente devant être partagé entre les spoliateurs. Au cours de l'enquête menée, il a été établi que l'Inspecteur des domaines impliqué avait déjà pris la fuite à l'étranger où il était impliqué en tant qu'instigateur dans une autre affaire de litige foncier majeur survenue en 2016, actuellement sous enquête par le BIANCO.

Détournement de biens

Présentés devant le Procureur de la République en charge du Pôle Anti-Corruption d'Antananarivo, le 4 novembre dernier, les six individus impliqués ont été poursuivis pour abus de fonction, détournement de biens et immeubles privés, faux en écriture publique et authentique, trafic d'influence ainsi que corruption passive et active. À l'issue de l'instruction, l'ensemble des suspects a été placé en détention à la Maison centrale d'Antanimora, dans l'attente de leur procès.