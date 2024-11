Madagascar: Crises de sécurité alimentaire - Validation du plan national de préparation

Madagascar avance dans la mise en place de dispositifs permettant de faire face aux crises de sécurité alimentaire.

Une étape cruciale pour anticiper et répondre aux graves crises alimentaires et nutritionnelles pouvant menacer le pays. C'est dans cette optique que s'inscrit la validation récente du Plan national de préparation aux crises de sécurité alimentaire à Madagascar. Validé avec l'appui des divers partenaires techniques et financiers du pays, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'élevage, le plan en question ambitionne de permettre au pays de détecter les signes de graves crises, de déployer et de mobiliser de façon rapide des ressources et enfin de garantir une réponse rapide et coordonnée. Dans son ensemble, le plan national de préparation vise à mettre en oeuvre des interventions précoces contre les crises à évolution lente permettant ainsi de sauver davantage de vies et de réduire le coût total des ripostes.

Sine qua none

Il convient de relever que l'élaboration et la validation de ce plan constitue une des diverses obligations de Madagascar liées au financement précoce au titre du CRW d'un montant de 50 millions USD. En effet, le 11 décembre 2021, le conseil des administrateurs de la Banque Mondiale a approuvé la demande de financement de la République de Madagascar dans le but de faire face à l'aggravation de l'insécurité alimentaire dans le pays. Il est à noter que ce plan va fonctionner en synergie avec le « Projet de Résilience des Systèmes Alimentaires de Madagascar » (PRSA ou FSRP, Food System Resilience Program).