Madagascar: Taekwondo/Championnat de Madagascar - Bilan positif pour le club Chinjok

Le championnat national de taekwondo, qui s'est tenu la semaine dernière à Mahajanga, a été un véritable succès pour le club Chinjok, qui a brillamment représenté la discipline et son devise : « Courage, Discipline et Fraternité ». Avec 16 taekwondoistes engagés, le club a su se distinguer en remportant un total de 10 médailles dans la catégorie Kyorugi, dont 7 en or, 3 en argent, ainsi que 2 médailles d'argent en Poomsae. « Merci et un grand bravo à tous les combattants, sans exception, vous avez fait de votre mieux, c'est le plus important. Le club est très satisfait du résultat, tout le monde y a mis du sien et c'est très encourageant », a affirmé le président du club, Ndretsa Rabeson. Le club termine le championnat à la cinquième place.

Parmi les performances marquantes, celle de Luciano Raharivony reste sans doute la plus éclatante. Le taekwondoïste, qui a affronté le multiple champion Steeve Rakotobe du club Dynamic, a réussi à s'imposer, remportant le prestigieux trophée du meilleur combattant du championnat. Avec des résultats aussi impressionnants, Chinjok continue de démontrer son évolution et sa compétitivité.

Tous les résultats du club :

Médaille d'or en Kyorugi : Volasoa (Pupille -26kg), David Manjaka (Pupil -33kg), Mioratiana (Benjamine -23kg), Valisoa Ny Avo (Minime fille -37kg), Mandresy Ny Aiko (Minime garçon -45kg), Maminiaina (Cadet -49kg), Luciano (Sénior homme -68kg).

Médaille d'argent en Kyorugi : Anaël (Pupil -24kg), Mathieu (Minime garçon -41kg), Fitia (Junior garçon -51kg).

Médaille d'argent En Poomsae : Kiadiniaina Noah (Pupil), Valisoa Ny Avo (Minime fille).