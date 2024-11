Madagascar: Coupures d'eau et délestage - Les forces de l'ordre condamnent les actes de déstabilisation

Alors que les délestages électriques s'intensifient et que l'eau n'arrive pas encore dans les robinets de la majorité des foyers de la capitale, la grande muette sort de son silence. Les forces de l'ordre comptent restaurer le calme après des nuits de manifestations de plus en plus violentes.

Après presque un mois de manifestations qui se transforment en des scènes d'émeutes nocturnes contre le délestage qui se prolonge et des nuits blanches à attendre que l'eau marche afin de remplir les bidons jaunes, les Tananariviens doivent encore prendre leurs maux en patience. Il ne reste plus qu'une semaine, selon les responsables de la Jirama, et le délestage va s'alléger. Ce mardi, dans la soirée, lors d'une descente qu'ils ont effectuée, les responsables de l'EMMONAT sont montés au créneau.

Selon le Général Andriatahina Jean Herbert Rakotomalala, Commandant de la Gendarmerie nationale, « l'EMMONAT sera intransigeant face à tous ceux qui veulent profiter des manifestations contre le délestage pour semer des troubles ». L'État, d'après le Général Andriatahina Jean Herbert Rakotomalala, fait déjà le nécessaire afin de trouver les solutions face aux problèmes de délestage et des coupures d'eau. Il faut que chacun fasse des efforts pour faire régner la sécurité.

Violence

Les responsables des forces de l'ordre appellent ainsi la population à ne pas se laisser embarquer dans des actions qui peuvent conduire à des troubles. En effet, ce lundi, le quartier des 67 ha était le théâtre d'une scène d'émeute urbaine à laquelle se mêlaient violence et mécontentement. La colère semblait atteindre son paroxysme. Les responsables des forces de l'ordre ont indiqué avoir reçu des renseignements faisant état de la présence d'individus payés pour mener des actes de déstabilisation pendant les manifestations dans les quartiers. « Ils vont d'une manifestation à une autre pour semer des troubles », a précisé le Général Andriatahina Jean Herbert Rakotomalala.

%

Mesures

En tout cas, depuis ce mardi, à l'exemple de ce qu'on a pu constater à Ambohibao où des éléments des forces de l'ordre ont envahi le quartier en réponse à des rumeurs de manifestation contre les coupures d'eau et d'électricité, l'EMMONAT semble avoir pris les dispositifs nécessaires pour assurer le calme et éviter tout débordement malgré le mécontentement de la population. Le Général Andriatahina Jean Herbert Rakotomalala a d'ailleurs indiqué que des mesures seront prises contre les fauteurs de trouble. Il a profité de cette descente pour féliciter les éléments sur terrain qui font face aux manifestants alors qu'ils sont également victimes de ces problèmes. Quoi qu'il en soit, la population, fatiguée par cette situation de crise interminable, n'attend que des solutions pérennes de la part de l'État.