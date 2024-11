Madagascar: VFS Global - Service de demande de visa pour le Royaume Uni à Antananarivo

Depuis le 22 octobre dernier, les Malgaches souhaitant se rendre au Royaume-Uni bénéficient d'un accès facilité pour leurs demandes de visa grâce à l'ouverture de nouveaux centres de demande de visa gérés par VFS Global à Antananarivo. Cette initiative vise à améliorer l'accessibilité et l'efficacité des services de visa britanniques pour les voyageurs de Madagascar et de toute la région subsaharienne. VFS Global, en partenariat avec UK Visas and Immigration (UKVI), a récemment étendu ses services dans 142 pays, dont Madagascar.

D'après les informations, les voyageurs malgaches pourront désormais prendre rendez-vous et soumettre leurs demandes dans un centre ultramoderne, qui offre non seulement un service classique de collecte de demandes, mais aussi plusieurs options pour améliorer l'expérience du demandeur. Parmi ces services, on retrouve l'assistance pour le téléchargement des documents, le service « Prime Time » pour déposer les demandes en dehors des heures normales d'ouverture, ainsi que des notifications par SMS pour suivre l'évolution de leur demande.

Facilité

Le « Keep My Passport While Applying » est un service particulièrement apprécié qui permet aux demandeurs de conserver leur passeport une fois que les données biométriques ont été enregistrées, et ce, jusqu'à la décision finale. Cela élimine la nécessité de soumettre à nouveau son passeport avant que la demande ne soit traitée. Alok Singhal, responsable de VFS Global pour l'Afrique subsaharienne, a exprimé sa satisfaction à l'idée de renforcer l'accès des voyageurs malgaches aux services de visa. « Nous sommes heureux de pouvoir offrir nos services aux demandeurs de Madagascar, et à tous les autres pays de la région, dans des conditions optimales, » a-t-il déclaré. Cette nouvelle phase marque une amélioration notable pour les voyageurs, rendant les démarches plus simples, plus rapides et plus pratiques.