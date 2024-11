Sénégal: Sedhiou - Pérennisation du financement de l'alimentation scolaire - Counterpart international et CICODEV sollicitent le plaidoyer des futurs députés

Les responsables de CICODEV/Afrique, de concert avec leurs partenaires de Counterpart International, engagent les futurs députés au parlement sénégalais à porter le plaidoyer en faveur du financement de l'alimentation scolaire en tant qu'instrument clé du développement local et d'amélioration des performances scolaires des élèves. Une session de partage a eu lieu à Sédhiou avant-hier, lundi 4 novembre, et a abouti à l'engagement des cibles à porter ce plaidoyer une fois élus.

Cette rencontre a été une tribune de plaidoyer communautaire à l'endroit des candidats aux élections législatives du 17 novembre prochain pour la pérennisation et le financement de l'alimentation scolaire à travers les cantines. Ce programme intégré de l'alimentation scolaire appelé « Sukabé Jango » met en partenariat Counterpart international et CICODEV qui porte le plaidoyer. Mme Khady Thiané Ndoye, chargée de programme à accès durable à une alimentation saine et nutritive à CICODEV/Afrique, explique que « cette mission s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des candidats aux élections législatives et en présence des communautés pour qu'ils puissent porter ce projet de l'augmentation des crédits accordés aux cantines scolaires et que ce soit une priorité de l'Etat ».

Et d'ajouter « les cantines scolaires sont un levier stratégique qui permet un développement économique si elles sont approvisionnées par la production locale. Les cantines assurent également la nutrition, la santé et la performance scolaire ». Au nom des collectivités territoriales de Sédhiou, Mme Diatta Abibatou Diallo, la première adjointe au maire de Sédhiou appuie ce plaidoyer : « les cantines scolaires aident beaucoup les élèves surtout ceux en situation de vulnérabilité à suivre correctement les cours et avoir des performances à l'école ».

Sur le terrain, les bénéficiaires interpellent l'ensemble des forces vives à pérenniser cet acquis. « Il est inadmissible que ce programme s'arrête après le départ de partenaires. Je pense qu'il appartient à l'Etat de pérenniser ce programme-là au profit des élèves », a indiqué Cheickou Camara, le directeur de l'école élémentaire de Kamoya.

Mme Khady Thiané N'doye, la chargée de programme à accès durable à une alimentation saine et nutritive à CICODEV/Afrique sollicite le relèvement substantiel de la part des crédits accordés aux cantines scolaires. « Notre étude a montré que sur les 1000 milliards du budget accordé au ministère de l'Education nationale, seul 0,11% est affecté aux cantines scolaires ; ce qui est extrêmement faible », fait-t-elle observer. Enfin, les candidats ont déclaré en faire leur cheval de bataille une fois élus à l'Assemblée nationale dans le sillage de l'accroissement des performances scolaires et la santé des élèves.