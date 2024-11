Tunisie: Éducation - Un numéro vert pour faciliter l'accès aux informations et services administratifs

Le ministère de l'Éducation met à disposition du public un numéro vert, le 8010252, pour répondre aux questions, plaintes et notifications en lien avec ses services et procédures administratives. Cette initiative vise à simplifier l'accès aux informations et à renforcer la communication entre les citoyens et l'administration.

Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministère précise que ce service téléphonique est joignable du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30, et le samedi de 8h00 à midi. Cette ligne d'assistance s'inscrit dans une démarche visant à améliorer la transparence et l'accessibilité des informations pour tous.

Avec ce dispositif, le ministère espère encourager un dialogue plus direct et répondre efficacement aux besoins des citoyens, notamment sur les services éducatifs, les démarches administratives et les différents programmes en place.