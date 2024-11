Afrique: CAF Awards 2024 - Mirado Rakotoharimalala sollicité en tant que jury

Fierté nationale. L'officier Média de la Confédération Africaine de Football, Mirado Rakotoharimalala, est parmi les membres du jury sollicités par l'instance continentale pour désigner les meilleurs talents : les joueurs seniors et jeunes, coachs, équipes, clubs... de l'année pour le CAF Awards 2024. La cérémonie de proclamation aura lieu à Marrakech, au Maroc, le 16 décembre.

« On m'a sollicité pour la deuxième année consécutive. Étant un Officier Média de la CAF depuis 2014, je suis dans leur carnet d'adresses et ils me contactent régulièrement comme étant une référence à Madagascar », explique Mirado Rakotoharimalala. « J'interviens durant les premières phases de vote. Je fais partie du jury qui établira la liste finale des nominés », poursuit-il. Il vote sur sept catégories différentes, en l'occurrence :

le joueur de l'année, le jeune joueur de l'année, le meilleur gardien de but, le club de l'année, le coach, l'équipe nationale et le meilleur joueur interclub de l'année. Mirado intervient en tant que professionnel des médias. La commission technique, notamment les capitaines et les coachs des équipes nationales, contribuent également dans le processus. Après des années de bons et loyaux services au sein de la Fédération Malagasy de Football, Mirado et sa famille se sont envolés pour le Canada le 24 janvier et y résident depuis.

Dans son parcours, Mirado avait, au début, suivi une formation au Centre d'Excellence de Mbankomo, au Cameroun, en décembre 2014, en compagnie de la deuxième Officier Média malgache, Nathalie Rabe. Il avait par la suite bénéficié d'une deuxième formation de recyclage, toujours au Cameroun, en 2016. « J'ai été ensuite désigné à partir de 2017 pour la CAN U17, le COSAFA U17 et seniors en 2017 et 2018, à la Ligue des champions et la Coupe de la CAF en 2018... », relate-t-il. Cette sollicitation confirme la confiance de l'instance africaine sur les expertises et compétences de ce mordu du ballon rond de la Grande Île.