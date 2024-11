Madagascar: Trafic d'espèces protégées - Une centaine de tortues découvertes en Thaïlande

Le trafic de tortues est incontrôlable. Des tortues ont été saisies en Thaïlande, la semaine dernière.

Encore des tortues malgaches découvertes à l'étranger. Cent soixante individus de cette espèce protégée ont été saisis en Thaïlande, la semaine dernière, selon la publication du professeur Jonah Ratsimbazafy, primatologue malgache, il y a trois jours. L'information a été confirmée par une source auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, hier. « Une femme malgache a été interceptée avec ces tortues. L'enquête est en cours », informe cette source. Les autres détails de cette information n'ont pas été révélés.

C'est la deuxième fois, cette année, que cette espèce endémique de Madagascar est exportée clandestinement en Thaïlande. La première saisie a été majeure, avec l'interception par la police thaïlandaise de mille tortues radiées, et de quarante-huit lémuriens, au mois de mai. À la suite de cette première découverte, un groupe d'intervention international, appelé Task Force, a été mis en place pour lutter contre les trafics illicites des espèces endémiques de Madagascar, selon l'annonce du ministère de l'Environnement et du Développement durable, au mois de juin.

Détectables

%

Des pays d'Asie du Sud-est comme Taïwan, Indonésie et Malaisie collaboreraient avec Madagascar, selon toujours l'annonce faite par ce ministère. La question s'impose, toutefois, face à cette nouvelle découverte : la Task Force est-elle opérationnelle ? Car on se demande comment cette femme a pu arriver en Thaïlande avec ces animaux qui sont, normalement, détectables par les scanners de bagages des aéroports. Et pour arriver jusqu'en Thaïlande, elle a, certainement, passé par plusieurs aéroports.

« Une enquête approfondie sur l'origine de ce trafic est plus que nécessaire pour identifier et punir les personnes impliquées dans la collecte et l'expédition de ces animaux sur le sol malgache. La quantité saisie pointe fortement vers l'existence d'un réseau organisé de trafiquants et de l'utilisation de la voie maritime pour faire sortir les animaux hors du territoire national. Cette importante saisie en Thaïlande démontre la nécessité de redoubler d'efforts dans la lutte contre le trafic des espèces uniques de Madagascar », avait déclaré Simon Rafanomezantsoa du Fonds mondial pour la nature (WWF), dans un article du WWF concernant la saisie de mille tortues en Thaïlande, en mai dernier.