Madagascar: Miss et Mister Malagasy en France - Une élection pour l'éducation

La diaspora malgache en France élit ses ambassadeurs, avec des projets axés sur l'éducation pour Madagascar. Découvrez les détails du concours de beauté solidaire.

La finale de la huitième édition du concours « Miss et Mister Malagasy » pour la diaspora malgache en France se tiendra le 16 novembre. Ce concours de beauté se distingue par son engagement social envers Madagascar, avec des projets orientés vers l'éducation et la distribution de fournitures scolaires.

Un concours de beauté engagé pour l'éducation

Le concours, organisé par une équipe de cinquante bénévoles, se déroulera dans la salle du Millénaire à Savigny-le-Temple, Paris. Pour cette édition, quatorze candidates et douze candidats issus de la diaspora malgache se présenteront, chacun ayant un projet social à destination de Madagascar. Comme l'explique l'organisateur : « Chaque candidat apporte un projet social pour Madagascar, particulièrement orienté vers la distribution de fournitures scolaires afin d'alléger le fardeau des parents et encourager les jeunes à poursuivre leurs études. »

Une sélection soignée pour un impact durable

Depuis janvier, le Pôle casting travaille activement à la sélection des participants, tandis que le Pôle action sociale met en oeuvre les projets éducatifs. Ces initiatives concrètes renforcent l'impact du concours, offrant aux enfants malgaches un soutien éducatif précieux.

Des actions sociales qui perdurent chaque année

Les actions des Miss et Mister précédents témoignent de l'impact de ce concours. En 2019, Sophie et Edwin ont distribué des fournitures scolaires à Toamasina, Brickaville, Mahajanga et Antananarivo. Nosy et Rosy, lauréats de 2022, ont apporté leur soutien à Ranomafana et Manakara. Candice et Alexandre, élus en 2023, se sont rendus dans le sud de Madagascar. Cette année, Stéphanie et Andy, couronnés Miss et Mister 2024, ont poursuivi ces efforts dans les régions de Miandrivazo, Morondava et Tsingy.

Un pont culturel et solidaire

Créé en 2010, le concours « Miss et Mister Malagasy » est bien plus qu'une simple compétition de beauté. À l'approche de son 15e anniversaire l'année prochaine, ce concours continue de renforcer les liens entre la diaspora malgache en France et Madagascar, tout en soutenant des actions concrètes dans le domaine de l'éducation.

Avec la grande finale qui approche, l'attente est palpable : qui seront les nouveaux Miss et Mister, ambassadeurs de la culture et de la solidarité entre la France et Madagascar ?