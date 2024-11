Afrique: Basketball/Africa cup 3X3 - Les Ankoay parmi les favoris à domicile

À vingt-et-un jours du début de l'Africa Cup de 3x3 à la maison, les joueurs et joueuses malgaches entrent dans la dernière ligne droite de la préparation. L'objectif est de briller à domicile.

La Fédération malgache de basketball est au four et au moulin dans le but de réussir à merveille l'hébergement de l'Africa Cup de 3x3, qui se jouera du 29 novembre au 2 décembre au palais des sports Mahamasina. Après la belle démonstration et les tests matchs joués par les présélectionnés des deux équipes nationales Ankoay durant l'Alley Oop, les voyants sont au vert. Les performances des joueurs et des joueuses le week-end dernier laissent présager de bons résultats pour la coupe d'Afrique à domicile.

À exactement 21 jours de l'Africa Cup de 3x3 à domicile, onze pays africains chez les dames (Ouganda, Bénin, Kenya, Égypte, Afrique du Sud, Maroc, Madagascar, Centrafrique, Comores, Rwanda, Libéria) et douze pays chez les hommes (les mêmes que chez les dames, plus la Mauritanie et les Seychelles) se sont inscrits pour participer à l'Africa Cup à Madagascar.

« Par rapport à la liste des pays engagés et publiés par la FIBA, il n'y a pas encore de changement sur les pays participants. En voyant ces armadas de pays, Madagascar se doit de réaliser de bons résultats à domicile. Depuis quelque temps, les présélectionnés travaillent d'arrache-pied pour être prêts le jour J. L'événement Alley Oop qui vient de se terminer le week-end dernier est bien arrivé à point nommé, car c'était une occasion d'analyser les prestations de nos joueurs et joueuses », confie Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération malgache de basketball.

%

Après l'Alley Oop, les présélectionnés ont bénéficié d'une période de repos, et les entraînements reprendront dès aujourd'hui à la petite salle du palais des sports Mahamasina.

Soutien psychologique

« Nous allons engager une discussion avec les joueurs et joueuses. Nous allons les prendre à tour de rôle pour leur exposer ce que la FMBB attend d'eux, une sorte de soutien psychologique et moral. Par rapport aux autres pays, le pays hôte a une légère avance grâce à ses supporters qui se rangent derrière lui. Mais avant tout, il faut que les deux équipes nationales Ankoay trouvent leur meilleure forme pour rivaliser contre les autres pays », poursuit Solofohery Angelot Razafiarivony.

Dans le dernier classement des pays en basketball 3x3 en Afrique, l'Algérie est le numéro 1 en Afrique, Madagascar numéro 2, le Bénin numéro 3 et l'Égypte numéro 4 chez les hommes. Dans la catégorie féminine, le Kenya, champion en titre, occupe la première place, suivi de Madagascar et de l'Égypte en troisième position.

« Ce classement n'est que sur le papier, mais sur le terrain, tout peut arriver. Les joueurs et joueuses malgaches ont besoin du soutien du public (prière, présence à chaque match) et de tous les Malgaches. Pour ceux ou celles qui seront retenu(e)s, qu'ils ou qu'elles donnent le meilleur d'eux-mêmes, et pour ceux qui ne seront pas retenus, cela explique qu'ils doivent redoubler d'efforts pour apporter un plus », martèle le DTN.