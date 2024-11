Gabon: Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, fer de lance et symbole de l'unité des filles et fils de Ndendé autour de la politique du Président de la Transition et du CTRI

Avec la même débauche d'énergie qu'il déploie pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par les plus hautes autorités de la République au Département des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, le Ministre Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma ne ménage aucun effort pour le rayonnement et le développement de la ville de Ndendé, chef-lieu du département de la Dola, dans la province de la Ngounié (sud du Gabon), avec bien sûr, le concours de tous les enfants de la Dola qu'il a su unir autour de lui. Tout un symbole d'harmonie, de sérénité et de bonheur pour Ndendé.

Pour le développement harmonieux du département de la Dola, le Capitaine de vaisseau, qui ne saurait le faire seul, a jugé utile de s'entourer des filles et fils de la contrée. On en veut pour preuve que pour son premier déplacement (du 2 au 7 août 2024, ndlr) dans ce département, afin d'aller édifier les habitants sur le chronogramme de la Transition et la tenue du référendum avenir, dans sa délégation, l'actuel ministre des Transports était accompagné de trois parlementaires de la transition sur les quatre que regorge le département de la Dola, dont les députés Jean De Dieu Yembit, Firmine Badjina Moudouma et du Sénateur Mihindou Kassa. On a vu, à chaque étape de leur tournée, cette osmose qui se lisait sur les visages des membres de la délégation.

Pour Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, impliquer ses soeurs et frères dans le développement de Ndendé et de toutes les localités du département de la Dola reste son leitmotiv. La dynamique de groupe a dès lors été impulsée par ce premier déplacement afin que tous les enfants fassent chorus, en mettant en avant le développement du département désormais impacté par les actes jusque-là posés par le CTRI.

En outre, avec la dernière tournée du Président de la Transition dans la province de la Ngounié, lors de l'étape du département de la Dola, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, était à nouveau entouré de plusieurs cadres de la localité, entre autres, Yves Fernand Manfoumbi, Mays Mouissi, Gisèle Itoumba, Abraham Nyama, Théodore Mbina etc. Leur présence effective procède tout simplement du fait que Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma est dans une logique de rassemblement des intelligences, des filles et des fils de Ndendé autour de la politique du président de la transition et que le développement du département de la Dola est une affaire de tous ses enfants.

Pour rappel, lors du premier déplacement du Capitaine de Vaisseau, communément appelé Mwane Dimbu à Ndendé (traduction : l'enfant du village, ndlr), ce dernier avait bien consigné les préoccupations des populations à l'endroit des plus hautes autorités qu'il devait transmettre.

Le récent passage du Président de la Transition à Ndendé a été matérialisé par : la visite des chantiers en cours de réalisation, notamment les travaux du complexe administratif, les travaux des voiries urbaines, les travaux de la réhabilitation du Lycée Paul Marie Yembit ; la pose de la première pierre pour la construction de la gare routière, les travaux de construction du marché municipal, la construction de la halte-garderie et le lancement des travaux de la route Ndendé-Doussala en béton bitumineux de 1x2 voies sur un linéaire de 49 Km avec la construction du pont sur la rivière Ngongo.

C'est dire que Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma a été un fidèle interprète des attentes de ses concitoyens du département, qui peuvent s'estimer heureux de voir que leurs préoccupations ont été fidèlement portées à l'attention du Président de la Transition. Cette synergie mise en place par le natif de Ndendé pour s'entourer de ses soeurs et frères du département n'est que le résultat d'une vision commune. Et in fine de l'essor véritable de Ndendé vers la félicité.