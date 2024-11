Afrique: Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Grand théâtre pour le lancement officiel de la 15e édition du Dak'art

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné de son épouse Marie Khone Faye, est arrivé au Grand théâtre national, où il va présider la cérémonie officielle d'ouverture de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art).

La biennale de Dakar qui va se dérouler du 7 novembre au 7 décembre prochain avait été initialement prévue en mai (16 mai au 16 juin) avant d'être reportée.

La journaliste Oumy Ndour Aw est la maitresse de cérémonie. Des animations rythmées par des assiko et des sonorités du sud du pays des supporters de l'équipe nationale ont accueilli le président de la République.

L'évènement se déroule en présence des membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité à Dakar et des représentants d'institutions internationales.

Les pays invités d'honneur les Etats-Unis et le Cap-Vert sont représentés à la cérémonie.

La directrice artistique Salimata Diop par ailleurs commissaire et critique d'art franco-sénégalaise a choisi comme thème pour cette édition "The Wake" décliné en français par "Le sillage, l'éveil".

"Il s'agit de lier le passé et l'avenir en leur conférant une importance égale. Elle (la thématique) est partiellement inspirée de l'ouvrage +In the Wake : On Blackness and Black Being+ de la professeure Christina Sharpe qui examine la condition noire, ses représentations littéraires, visuelles et artistiques, en rapport avec les notions d'exhumation, de deuil et d'arrachement", avait expliqué Salimata Diop dans sa note conceptuelle.

Le Dak'art est devenu une biennale en 1996 et depuis lors ces thèmes ont été déclinés en français notamment "L'Heure rouge" (2018), "La Cité dans le jour bleu" (2016) ou encore "Création contemporaine et dynamiques sociales" (2012).