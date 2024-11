Congo-Kinshasa: A Beni, la station radio-télé locale émet à nouveau et contribue à la lutte contre la désinformation

La sous-station de la Radio-télévision nationale congolaise (RTNC), située dans la ville de Beni, au Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a repris ses activités grâce à l'appui de la Mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO).

Des bâtiments modernes, des meubles et des équipements techniques, notamment des panneaux solaires, des ordinateurs, des enregistreurs vocaux, ont été offerts par la mission onusienne pour le bon fonctionnement de station de radio qui était silencieuse depuis cinq ans. Le coût total des travaux est évalué à environ 50.000 dollars.

« Il faut savoir que la sous-station de la RTNC-Beni existait depuis mai 2014, mais en 2019 nous avons eu des problèmes pour payer le loyer et nous avons été expulsés et nous nous sommes retrouvés dans la rue. Quelques années plus tard, soit en juillet 2024, nous avons recommencé à émettre grâce à l'appui du partenaire du gouvernement de la RDC, la MONUSCO », a déclaré Alexis Jacques Maseseme le responsable de la sous-station de la RTNC à Beni.

« Ce que la MONUSCO a fait pour nous est très formidable car nous étions à la rue », a-t-il ajouté.

Un appui crucial qui contribue à la lutte contre la désinformation

Les Nations Unies continuent de soutenir son partenaire, le gouvernement congolais, avec ce don à la RTNC.

Alexis Jacques Maseseme ajoute que cette réouverture des émissions et la diffusion des journaux sur les antennes de la RTNC permettront de lutter efficacement contre la désinformation dans cette zone menacée par l'activisme des groupes armés.

« La reprise des activités nous permettra de lutter contre la désinformation et la mésinformation », a-t-il dit.

« C'est grâce à la MONUSCO que nous sommes dans ces jolis bâtiments. Ce sont des conteneurs que la MONUSCO nous a offerts et qu'elle a transformés elle-même en bureau », a-t-il souligné.

Savoir ce qui se passe dans le pays

Kavira Vakekya, une habitante de Beni et une auditrice de la RTNC, s'est réjouie de la reprise des émissions.

« La RTNC nous avait fermés et nous avait refusé l'information. Quand nous avons appris qu'elle avait ouvert ses portes, nous sommes heureux parce que nous aurons des informations du gouvernement et nous allons savoir ce qui se passe dans le pays et surtout dans notre ville qui souffre d'assassinats », a-t-elle dit.

La désinformation est l'un des principaux obstacles aux opérations de maintien de la paix dans la partie est de la RDC.

C'est ainsi qu'au-delà de cet appui de la MONUSCO à la RTNC, le bureau de la communication des Nations Unies organise également des ateliers et des formations en faveur des journalistes de la République démocratique du Congo pour disposer d'outils dans la lutte contre la désinformation, les discours de haine, les violences sexuelles et basées sur le genre, etc.