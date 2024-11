Congo-Kinshasa: Sous la conduite de Mme Eve Bazaïba Masudi - Le CCNF autour d'une réflexion pour renforcer la gouvernance forestière

Sous la conduite de Madame Eve Bazaïba Masuda, Ministre d'Etat, Ministre de l'Environnement et Développement Durable, MEDD en sigle, la sixième session ordinaire du Conseil Consultatif National des Forêts (CCNF), a ouvert ses portes hier mercredi 6 novembre 2024, à Sultani Hôtel de la Gombe.

Toutes les parties prenantes du domaine forestier, de l'environnement, des Mines, de l'Urbanisme, de l'Agriculture, des Services publics et privés, des Organisations non gouvernementales et des peuples autochtones sont invitées pour mener des réflexions salvatrices qui puissent aider à renforcer la politique de la gouvernance forestière en République Démocratique du Congo.

Pour Madame la ministre d'Etat, Eve Bazaïba, ces assises qui dureront quarante-huit heures ont pour objectif global, de garantir l'amélioration de la gouvernance forestière à travers un processus indispensable de concertation entre toutes les parties prenantes concernées par la gestion durable des ressources forestières de la RDC.

De façon spécifique, elles permettront, affirme la patronne du MEDD, d'examiner plusieurs documents notamment, ceux issus :

du rapport des assises des Etats Généraux des Forêts ; du rapport de diagnostic sectoriel forêts ; de la version VO de la Politique Forestière Nationale ; du plan de déploiement des consultations provinciales des parties prenantes sur la Politique Nationale ; de la feuille de route de zonage forestier et programme géographique et la feuille de route relative à l'approvisionnement durable en bois d'énergie à l'horizon 2030.

Accélération du processus de réforme

Il convient de rappeler que la sixième réunion du CCNF se tient conformément à l'article 24 du code Forestier qui stipule que : « la responsabilité de la gestion, de l'administration, de la conservation, de la surveillance et de la police des forêts incombent au Ministère ayant les forêts dans ses attributions. A cet effet, le Ministère travaille constamment en collaboration et en concertation avec les autres Ministères dont les attributions peuvent avoir une incidence sur le secteur forestier. Il implique également les autres acteurs, notamment, le secteur privé économique et les organisations non gouvernementales».

En un mot comme en mille, la Ministre d'Etat Bazaïba souhaitent ardemment que les différents avis à émettre sur ces différents documents ci-haut énumérés puissent permettre d'avancer dans le processus de réforme du secteur forestier sur lequel, le gouvernement s'est engagé depuis plusieurs mois.

Des félicitations et actes de reconnaissance

Auparavant, Maître Eve Bazaïba a profité de cette opportunité pour présenter ses sincères félicitations au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshsisekedi Tshilombo, qui fait de l'amélioration de la gouvernance forestière son cheval de bataille et surtout pour sa volonté d'oeuvrer sur la réduction de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique.

A Madame Judith Suminwa Cheffe du Gouvernement, Madame Eve Bazaïba a exprimé sa totale reconnaissance pour avoir fait de l'Environnement, le 6ème pilier de l'action du gouvernement.

Ce membre du Gouvernement a tout aussi remercié les partenaires CAFI et PGDF (Programme de Gestion Durable des Forêts) pour leur souci permanent qu'ils accordent à la gouvernance des ressources forestières.

Pour sa part, le Directeur Général des Forêts du MEDD, M. Fréderic Djengo Bosulu, qui a souhaité la bienvenue aux participants, déclare que le secteur ne contribue pas encore efficacement aux ressources de PIB du pays. D'où, la nécessité de doubler les efforts pour que le secteur forestier de la RDC puisse contribuer au développement socio-économique du pays.