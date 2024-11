Congo-Kinshasa: Développement du commerce électronique au pays - Michel Muvudi parle d'un défi majeur, mais surtout d'une opportunité pour le commerce informel

La La transformation numérique qui a commencé vers les années 1970, a affecté plusieurs secteurs de la vie économique. Le développement du commerce électronique en République démocratique du Congo représente un défi majeur, mais surtout une opportunité pour rentabiliser le commerce informel, qui constitue la colonne vertébrale de l'économie nationale.

Ce livre, publié par un spécialiste de l'administration des affaires, met en évidence les nombreux obstacles (qu'il faut transformer en opportunités) auxquels sont confrontés les acteurs du commerce informel dans cette migration vers l'économie numérique. On note notamment, l'accès limité à Internet, principalement en milieu rural (moins de 1%), et à l'électricité (environ 18% sur l'ensemble du pays), le manque de compétences numériques, la cybercriminalité liée aux transactions en ligne, etc.

Toutefois, le commerce électronique offre également un potentiel considérable pour améliorer la visibilité des biens et services, augmenter la rentabilité grâce à la réduction de certains coûts de transaction, et ouvrir l'accès à de nouveaux marchés pour les acteurs du commerce informel. Le développement d'un écosystème numérique inclusif et durable est crucial pour permettre à ce secteur de prospérer et de contribuer à la croissance économique du pays.

%

La création du Ministère du Numérique par le gouvernement congolais représente une initiative novatrice, reflétant la volonté politique de faire de nouvelles technologies un moteur de transformation pour le pays. Cette initiative souligne la compréhension par le gouvernement congolais de l'importance du numérique pour le développement du pays, y compris dans le commerce.

C'est dans ce contexte que l'auteur de ce livre formule des recommandations, notamment : (i) investir dans les infrastructures numériques, y compris en milieu rural ; (ii) créer un environnement favorable au développement du e-commerce en en faisant la promotion ; (iii) promouvoir la confiance dans le e-commerce, notamment sur les questions de cybercriminalité ; (iv) renforcer les capacités numériques des acteurs informels, principalement des femmes, qui constituent plus de 70 % des acteurs du secteur informel.

Le livre E-commerce et commerce informel en RD Congo : enjeux et défis est disponible sur Amazon, mais aussi en librairie à Kinshasa.