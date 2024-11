Congo-Kinshasa: Présent à l'ouverture des états généraux, CSM - Dieudonné Kamuleta préconise un véritable diagnostic pour la refondation totale de la Justice au pays

Dans sa prise de parole, lors de l'ouverture des états généraux de la Justice, hier, mercredi 6 novembre 2024, Dieudonné Kamuleta Badibanga, Président de la Cour Constitutionnelle et du Conseil supérieur de la Magistrature, a fixé l'attention des participants sur les mesures à observer, tout au long des travaux, prévus jusqu'au 13 novembre prochain, pour des résultats visibles. Le Professeur Kamuleta est très convaincu que cette session va contribuer, suivant la voie tracée par le Président Félix Tshisekedi, en sa qualité de Magistrat suprême, à poser les bases réelles de l'avènement d'un vent nouveau dans le fonctionnement du secteur judiciaire en République démocratique du Congo. Il a reconnu, de vive voix, les efforts que ne cesse d'accomplir le Chef de l'Etat pour consacrer l'avènement d'un Etat de droit au Congo.

"Je tiens à adresser à Son Excellence Président de la République, Chef de l'Etat et Magistrat Suprême, ma profonde gratitude car depuis son accession au pouvoir, il fait de la question de l'accès à la justice une matière centrale de sa vision pour l'enracinement de l'Etat de droit. Une fois de plus, vous venez de manifester votre intérêt et total engagement pour la renaissance de la justice en RDC, par la convocation de présentes assises", a-t-il salué.

Le Professeur Dieudonné Kamuleta a souligné l'importance de jeter un regard rétrospectif pour prendre en compte, au moment des échanges, des résolutions des états généraux tenus en 2015. Il a préconisé, vivement, l'évaluation du niveau de leur mise en oeuvre pour permettre de produire, cette fois-ci, un travail de qualité.

"Je voudrais souligner que les travaux de ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des assises de 2015 et de leur niveau de mise en oeuvre. J'émets le voeu que les travaux se déroulent en toute franchise avec toute la courtoisie nécessaire pour un véritable diagnostic afin de proposer des solutions concrètes, objectives et idoines, mettant en soubassement la considération de la dignité humaine. Je souhaite plein succès aux travaux des états généraux de la justice en RDC et je crois fermement que la grâce de Dieu les éclairera", a insisté le Président Kamuleta.

Vivement l'harmonisation des mesures

"Je tiens à rappeler qu'à l'initiative du ministère de la justice, il se sont tenus à Kinshasa, du 27 avril au 2 mai 2015, les états généraux de la justice en RDC. Les objectifs étaient en son temps, de poser un diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en RDC, d'évaluer des réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour desdites réformes et des actions prioritaires à mettre en œuvre.

De ces assises, 350 recommandations avaient été enregistrées, allant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, à la lutte contre l'impunité, en passant par l'accès à la justice, la sécurité des investissements et la planification, la coordination et le financement des réformes de la justice...

Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tout le personnel du secteur de la justice désignés pour ces assises pour un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent les milieux de la justice afin de formuler des recommandations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population ", a assuré le Professeur Dieudonné Kamuleta, Président de la Haute Cour congolaise et du Conseil supérieur de la Magistrature.

Les états généraux de la Justice en RDC réunit plus de 3500 participants venus de différentes provinces du pays, parmi lesquels des professeurs, délégués de la Société civile... Dans son discours d'ouverture, le Président Tshisekedi a encouragé un débat sain et constructif pour la renaissance le Justice en RD. Congo. Ces états généraux se déroulent sous le thème : "Pourquoi la Justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?".