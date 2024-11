Afrique de l'Est: Le président kenyan a souligné l'urgence de mettre fin à la faim lors de la Conférence sur un monde sans faim

Addis Abeba — Le président kenyan William Ruto, lors de la Conférence sur un monde sans faim à Addis-Abeba, a souligné l'urgence de mettre fin à la faim et d'assurer la sécurité alimentaire.

Il a souligné les crises interconnectées des inégalités, de la pauvreté, des conflits et du changement climatique comme des facteurs intensifiants qui font de la lutte contre la faim dans le monde un défi crucial de notre époque.

« Dans un monde marqué par des inégalités croissantes, une pauvreté généralisée, des conflits et des perturbations climatiques, l'urgence de mettre fin à la faim et d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations en expansion rapide n'a jamais été aussi urgente », a souligné le président.

Selon lui, la faim n'est pas simplement une question de manque de nourriture, mais une force tragique qui détériore la santé, diminue la productivité, érode les opportunités futures et menace les promesses humaines fondamentales de liberté et de bien-être.

Il a appelé les dirigeants et les institutions mondiales à maximiser le potentiel des systèmes agricoles et alimentaires pour nourrir la population mondiale de toute urgence.

Notant qu'un tiers de toute la nourriture produite pour la consommation humaine est perdue ou gaspillée, en particulier après la récolte, le président a déclaré que cela constitue un rappel brutal des inefficacités auxquelles il faut remédier pour atteindre l'objectif de développement durable de la faim zéro.

%

L'état alarmant de la sécurité alimentaire mondiale montre que nous sommes loin du but, a-t-il souligné.

Ainsi, Ruto a déclaré : « Sans un changement stratégique radical, nous risquons de ne pas respecter notre engagement à mettre fin à la faim d'ici 2030. »

Il a en outre souligné que la solution réside dans des actions audacieuses et collectives pour s'attaquer aux causes profondes de la faim, en encourageant l'investissement dans les communautés agricoles, les pratiques de production durables et les systèmes alimentaires résilients.

Le président a souligné l'importance de l'éducation agricole, soulignant que la formation des agriculteurs à l'innovation, à l'efficacité et à l'adaptabilité est essentielle pour contrer les impacts du changement climatique.

Les conditions météorologiques erratiques perturbant la production alimentaire, il a appelé à une action climatique unifiée, soulignant que le renforcement de la résilience climatique est essentiel pour garantir la sécurité alimentaire. Il a également présenté les initiatives en cours au Kenya pour lutter contre la faim et renforcer la sécurité alimentaire, en soulignant les politiques et programmes spécifiques mis en oeuvre par son gouvernement.

L'événement, organisé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la Commission de l'Union africaine (CUA) et le gouvernement éthiopien, avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), comprend des sessions axées sur les solutions, un forum d'investissement et un forum politique de haut niveau pour favoriser une action coordonnée et efficace en faveur d'un monde sans faim.