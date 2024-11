Congo-Kinshasa: La SNEL SA engagée à améliorer davantage la desserte électrique !

Dans le souci d'améliorer l'accès à l'électricité dans la ville de Kinshasa, les travaux en cours dans la Division de Distribution de Kinshasa (DDK) de la Direction d'Exploitation de Maintenance (DEM) avancent à grands pas. Ce vaste projet de la SNEL SA, vise à moderniser et à sécuriser l'approvisionnement énergétique de plusieurs quartiers de la capitale et promet de transformer le quotidien de milliers de Kinois.

Les équipes techniques de la SNEL SA s'attellent actuellement à l'installation d'un tableau de distribution électrique 30kV, parallèlement à un tableau 20kV, dans le but de raccorder le transformateur 30/20kV-15MVA de la sous-station CDA. Une fois ce raccordement achevé, l'infrastructure permettra de stabiliser et de renforcer la distribution d'électricité, une ressource vitale pour le développement économique et le bien-être des habitants de Kinshasa.

De plus, l'assainissement partiel du réseau de moyenne tension est en bonne voie. À ce jour, 9846 mètres de câbles ont été posés sur les 13 642 mètres prévus, soit un taux de réalisation de 72 %. Cette avancée technique assure une meilleure sécurité et une résilience accrue du réseau électrique.

Pour éradiquer les « poches noires », ces zones régulièrement privées d'électricité, deux nouveaux transformateurs seront installés dans les cabines Basilunda et Consolata, situées respectivement dans le quartier Camp Luka, commune de Kintambo, et dans la commune de Mont Ngafula. Ces équipements sont spécifiquement dédiés à stabiliser l'approvisionnement électrique dans ces zones sensibles, offrant aux habitants une meilleure continuité de service.

%

Enfin, la réhabilitation d'une cabine mobile équipée d'un transformateur bi-tension 20-6,6kV/0,4kV a été mise en oeuvre pour réduire le temps d'indisponibilité lors d'incidents, tels que les incendies de cabines. Cet équipement de secours permet d'intervenir rapidement et de limiter les coupures prolongées, un progrès essentiel pour la sécurité des installations et la fiabilité de la desserte.

Grâce à ces travaux, Kinshasa se rapproche d'une alimentation électrique plus stable et résiliente. La détermination de la DEM/DDK à améliorer le réseau témoigne d'un engagement fort pour le bien-être et le développement de la capitale congolaise, promettant de réduire les délestages et d'offrir aux habitants une meilleure qualité de vie.