Ile Maurice: Une dernière semaine mouvementée en surenchère de promesses électorales

Après le 14e mois et la baisse de la TVA, c'est au tour des prix de l'essence et du diesel de connaître une baisse éventuelle après les élections si l'Alliance Lepep remporte un troisième mandat. Une annonce qui vient après celle de l'Alliance du changement, qui avait déjà évoqué cette mesure lors de son rassemblement politique du 1er-Mai et qui figure comme la 4e mesure phare de son manifeste électoral.

Hier, le ministre des Finances sortant, Renganaden Padayachy, est allé partager la bonne nouvelle aux conducteurs et propriétaires de véhicules à l'issue d'une rencontre avec la presse. Concrètement, il annonce que les prix de l'essence et du diesel baisseront respectivement de Rs 16 et Rs 7,45 par litre. Une démarche rendue possible grâce à la baisse de la TVA de 15 % à 10 % sur ces deux produits pétroliers ainsi qu'à l'abolition des droits d'accise.

Toutefois, cette mesure est sujette à une condition : les nouveaux prix n'entreront en vigueur qu'après le 10 novembre, suivant la reconduction du gouvernement sortant pour un troisième mandat. Ce qui fait dire à un observateur que ce sera encore une nouvelle promesse électorale visant à neutraliser l'effet de l'annonce similaire faite par l'Alliance du changement dans leurs meetings et congrès nocturnes. «Pourquoi attendre la veille des élections pour annoncer cette baisse alors qu'on aurait pu le faire à l'issue de la réunion du Petroleum Pricing Committeeen septembre, suite à la baisse des cours du Brent sur les marchés mondiaux ?» analyse un économiste qui a souhaité garder l'anonymat.

Par ailleurs, le ministre Padayachy est revenu sur l'annonce du leader de l'Alliance Lepep, Pravind Jugnauth, concernant la décision de ramener la TVA de 15 % à 10 % sur les produits de consommation courante. Selon ses explications, on comprend que presque 75 % des articles de consommation seront exemptés de la TVA, en plus des produits alimentaires de base déjà exclus de cette taxe. «Cette décision n'est pas simple. Il ne faut pas oublier que la TVA rapporte chaque année presque Rs 60 milliards à l'État. Or, avec cette mesure, le prochain gouvernement devra sacrifier des milliards en revenus fiscaux, sans oublier qu'elle encouragera la consommation, avec des risques inflationnistes se profilant à l'horizon», explique un analyste financier.

Renganaden Padayachy a estimé à Rs 75 milliards le coût de ces principales mesures économiques et sociales, qui seraient financées par les milliards attendus du gouvernement britannique, en vertu de l'accord financier entre Maurice et le Royaume-Uni portant sur la location à bail de la base militaire de Diego Garcia aux Américains. Pour le moment, on ne sait pas si l'Alliance Lepep compte proposer d'autres mesures susceptibles de choquer l'imagination de l'électorat alors qu'on s'attend à ce que les dirigeants de l'Alliance du changement répliquent...