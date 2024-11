Ile Maurice: La promesse de la baisse des prix des carburants enflamme la campagne

La baisse de prix des carburants est une des promesses majeures de l'Alliance du changement annoncée le 1eᣴ-Mai par Navin Ramgoolam et figurant dans son manifeste électoral. Après son annonce que c'est son gouvernement qui paiera le 14e mois, Pravind Jugnauth et son ministre des Finances ont réagi. À leur tour, ils annoncent la baisse du prix de l'essence et du diesel tant réclamée par la population.

Depuis mardi soir, une photo circulant sur les réseaux sociaux fait croire que l'Alliance du changement a décidé de ramener le prix de l'essence à Rs 46 et du diesel à Rs 43. «C'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que l'Alliance du changement appliquera une baisse de Rs 20 sur ces produits», déclare Reza Uteem, un des responsables de la commission économique du MMM. Les dirigeants de l'alliance attendent d'être en possession de tous les chiffres pour annoncer un montant exact. Pour sa part, un expert maintient que la baisse des prix des carburants est faisable car le gouvernement sortant compte énormément sur les prélèvements et taxes sur les carburants pour remplir le Consolidated Fund.

«Ce fonds n'aura pas besoin du soutien des taxes sur les carburants avec une economie solide. Donc, ce sera facile d'abolir des prélèvements et taxes pour baisser le prix de l'essence et du diesel par Rs 10 à Rs 15, voire plus.» D'ailleurs, il note que le brut sur le marché international est en baisse en raison de la situation géopolitique. Au 5 novembre, il était à $75,65 le baril, tandis qu'en avril, le baril était à $ 91,20. «Il n'y a eu pas d'escalade dans la guerre entre Israël et Iran. La fin de la campagne électorale aux États-Unis amènera une certaine stabilité du pétrole sur le marché international. À mercredi, il était à $72 et la baisse continuera.»

Les consommateurs sont doublement taxés par litre de carburant. Pour l'essence, les taxes s'élèvent à Rs 22,10 par litre. Ensuite, le gouvernement impose Rs 3,30 de taxe à valeur ajoutée. Pour le diesel, les prélèvements s'élèvent à Rs 21,88 et les consommateurs paient Rs 3,28 comme TVA. Reza Uteem va plus loin que l'abolition des prélèvements. Pour lui, il n'est pas compliqué de baisser les prix des carburants. «Il faut revoir toute la structure des prix des carburants», déplore-t-il, en ajoutant qu'il faudra revoir la façon d'allouer les contrats.

«Il est clair qu'il y a ingérence politique quand il s'agit de l'octroi des contrats. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui touchent des commissions. Si nous éliminons toutes ces commissions et intermédiaires, la STC achètera les carburants à de meilleurs prix et les consommateurs les paieront moins cher», précise Reza Uteem, qui propose également de revoir le contrat d'assurance, de fret et de cargo pour qu'il y ait moins à dépenser.