Ile Maurice: Renganaden Padayachy met en garde UBP et d'autres entreprises privées contre une hausse des prix

C'est un Renganaden Padayachy visiblement agacé qui a adressé une mise en garde au secteur privé, et plus particulièrement à United Basalt Products (UBP), hier après-midi, à Port-Louis. La compagnie a annoncé son intention d'augmenter le prix des agrégats et des blocs Classic à partir du 1er décembre. «Si li pans pou ogmante, li pou kone ki mo ete. Mo dir li kri-kri. Mwa, mo minis Finans, li pou kone. Parski mo pa pou otoriz kikenn vinn pertirb sa kontex elektoral-la», a fermement dit le ministre des Finances sortant.

Ces critiques acerbes contre UBP découlent du fait que la compagnie a été dirigée pendant une trentaine d'années par Jean Michel Giraud, ancien président du Mauritius Turf Club, une figure notoirement critique envers le Premier ministre sortant, Pravind Jugnauth. Bien qu'il ait quitté ses fonctions de Chief Executive Officer d'UBP depuis dix ans, son passé à la tête de l'entreprise reste un élément clé dans la tension actuelle entre le gouvernement et UBP.

Renganaden Padayachy accuse UBP de faire de la politique en annonçant une hausse des prix juste avant les élections générales. Il affirme que si la compagnie augmente effectivement ses tarifs,«li pou kone ki nou ete». Le ministre des Finances avertit que sa mise en garde s'adresse non seulement à UBP mais aussi à «ninport ki» dans le secteur privé. Exprimant son mécontentement face aux entreprises annonçant des hausses de prix «à deux jours des élections», il a lancé : «Ki ete sa? Enn badinaz?», ajoutant qu'il connaît bien les pratiques de fixation des prix, ayant lui-même travaillé dans le secteur privé.

%

Selon lui, les ajustements de prix doivent se faire en janvier et en juillet. «Nou pa pou les personn vinn met an danze nou larmoni sosial», a-t-il souligné, rappelant que le gouvernement avait empêché les licenciements pendant la pandémie du Covid-19. S'adressant aux compagnies qui envisagent des augmentations, il menace de fixer les prix. Le ministre des Finances trouve également «très drôle» qu'il soit prévu que le prix de l'huile augmente à la veille des élections.

Paiement du 14e mois à tous les travailleurs

Tous les travailleurs, qu'ils soient dans le secteur privé ou public, les travailleurs indépendants (self employed), ainsi que les pensionnés, recevront un 14e mois de salaire dès décembre. Les parents qui touchent une allocation pour leurs enfants de la Mauritius Revenue Authority bénéficieront aussi de ce 14e mois. Le ministre des Finances garantit qu'aucun licenciement ne découlera de cette mesure et déclare fermement qu'il n'accepte pas que des entreprises licencient leurs employés . «Nou pa toler sa kalite latitid-la», a-t-il lancé, en précisant que la rentabilité des entreprises dépasse 200 %. Renganaden Padayachy a ajouté que le gouvernement refusera toute négociation avec le secteur privé à ce sujet et a appelé les entreprises à montrer «un peu d'humanité et de responsabilité» car elles ont, selon lui, «tout à gagner» avec les mesures gouvernementales.

Abolition de l'«Excise Duty» sur l'essence et le diesel

La TVA sur l'essence et le diesel passera de 15 % à 10 % dès janvier 2025. Cette baisse devrait entraîner une réduction des prix de ces carburants : Rs 2,30 de moins pour l'essence et Rs 2,60 de moins pour le diesel. Renganaden Padayachy a expliqué que cette mesure fait partie des effets positifs de la «bonne performance économique» du pays, avec un Produit intérieur brut (PIB), qui atteindra Rs 800 milliards en juin 2025. Il a également annoncé l'abolition immédiate, après les élections générales, de l'Excise Duty sur l'essence et le diesel. Cette suppression devrait entraîner une baisse de Rs 13,65 pour l'essence et de Rs 4,85 pour le diesel. En tout, la réduction sera de Rs 16 pour l'essence et de Rs 7,45 pour le diesel.

Malgré un déficit du Price Stabilisation Account (PSA), le ministre des Finances se base sur le «boom économique» pour remplir les caisses du PSA. De plus, tous les produits actuellement taxés à 15 % verront leur TVA réduite à 10 %, à l'exception des produits de luxe, et ce, à partir de janvier 2025. Il estime que cette baisse contribuera davantage à stimuler l'économie.

Confiant malgré l'incertitude sur l'accord Chagos

Bien que le gouvernement mette en avant les bénéfices financiers attendus de l'accord entre Maurice et le Royaume-Uni concernant les Chagos, Renganaden Padayachy a insisté sur le fait que l'action du gouvernement était déjà en cours, bien avant que cet accord ne soit conclu. «Nou krwar dan seki nou pe fer. Nou lekonomi an plin boom.» Le ministre précise que l'accord du gouvernement mauricien sur les Chagos concerne le gouvernement britannique et non le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Cependant, il a admis ne pas savoir d'où proviendra l'argent que le Royaume-Uni devra verser à Maurice.

Le ministre des Finances s'est félicité de la stabilisation du taux d'inflation à 3,5 %, un niveau similaire à celui de 2014. Concernant la dette publique, qui avait augmenté depuis 2014, il a souligné qu'elle a diminué de 91 % en 2021 pour passer à 74,5 % du PIB en 2024. Le ministre prévoit que cette baisse se poursuivra, avec une estimation à 60 % du PIB dans les années à venir.

Il a par ailleurs annoncé une prévision de croissance économique de l'ordre de 6 à 6,5 % pour les cinq prochaines années. Il a aussi profité de sa rencontre avec la presse pour critiquer également l'opposition qu'il accuse de proposer une vision économique fondée sur l'austérité et une «ékonomi ser sintir», se concentrant uniquement sur les «millionnaires». Il lui reproche de copier les mesures économiques de l'Alliance Lepep.