Sénégal: Reprise de la campagne de Jamm Ak Njarin - Amadou Ba porte les doléances de Karang

Après une pause solennelle de deux jours pour honorer la mémoire de son frère et ami, Mamadou Moustapha BA, ancien ministre des Finances, récemment arraché à notre affection, Amadou Ba a repris sa campagne, hier, mercredi 06 Novembre dans le département de Foundiougne. Amadou Ba déclare qu'on lui a appris que cette année les récoltes ne seront pas bonnes. Plus graves même, les nouvelles autorités ont pris une décision interdisant l'exportation de graines. Et pourtant il y a des préalables à une pareille mesure qui consiste à fixer le prix du kilogramme de l'arachide. Ce qui n'est pas encore le cas. «J'attendais la prise de parole du gouvernement pour me prononcer sur la question. Leur silence est intriguant voir inquiétant», déplore-t-il.

Toujours, dans la dynamique de la réduction des difficultés liées à la vie dans le monde rural, Amadou Ba s'est insurgé contre la rareté pour ne pas dire le manque d'eau dans certaines zones, comme Karang. «Lors de la présidentielle j'avais promis l'accès universel à l'eau dans les trois premières années de mon magistère. Une fois à l'Assemblée nationale, nous nous emploierons à faire de cette doléance des populations rurales, un vieux souvenir. Pour ce faire, donnez une majorité confortable à notre coalition à l'issue du scrutin législatif du 17 février 2024 », lance-t-il.

La tête de liste de la coalition Jamm ak Ndiarin a aussi abordé les sujets liés à la femme, aux jeunes et au troisième âge. Il renseigne que sa coalition avec l'appui et le soutien de ses futurs collègues députés, oeuvrera à conforter le rôle de la femme dans nos sociétés, en leur dotant de moyens conséquents pour leur épanouissement. Il rappelle, en passant que le projet de la Banque pour la jeunesse , les femmes et le troisième âge a été remis au pouvoir. «Les dossiers sont déjà ficelés. Ils dorment malheureusement dans les tiroirs. Il ne reste plus que la mise en oeuvre. S'ils n'y parviennent pas, qu'ils mettent leur orgueil de côté, pour se rapprocher de nous et on leur dira comment faire», conclut le Président de Jamm ak Njarin.