Congo-Kinshasa: « L'industrie locale est toujours menacée parce que les mesures de sa protection souffrent d'application », alerte un analyste

L'analyste économique, Dady Saleh, estime que l'industrie locale est toujours menacée malgré les mesures prises par le ministère du Commerce extérieur pour protéger l'industrie locale.

Il fait remarquer les décisions gouvernementales interdisant l'importation de quelques produits dans l'objectif de sauvegarder les industries locales souffrent de mesures d'accompagnement.

« Ça crée un flou. Nous estimons que prendre des mesures c'est bien, mais les suivre c'est encore mieux. L'Etat congolais a fait beaucoup de promesses et prend beaucoup de mesures, mais sur terrain on ne voit pas leur efficacité en grande partie. Est-ce que nous avons vraiment des industries protégées des Congolais, pas des étrangers au Congo ? Pour l'instant, sur terrain, l'efficacité n'est pas visible », constate Dady Saleh.

Le ministère du Commerce extérieur a pris les mesures interdisant l'importation de quelques produits dans l'objectif de sauvegarder les industries locales. Il s'agit notamment de l'interdiction temporaire d'importation des bières et boissons gazeuses.

Sur le terrain, au Nord-Kivu, constatent les reporters de Radio Okapi, ces produits sont toujours visibles sur les marchés. Si pour certains, ce sont des stocks d'il y a quelques mois avant la prise de ces mesures, d'autres s'interrogent sur l'application de ces mesures.

Sur la liste d'interdiction, on note aussi l'importation du ciment gris et clinkers dans la partie ouest et sud-est du pays.

L'arrêté du ministre du commerce extérieur a été rendu public le 19 juillet 2024. Il suspend temporairement l'importation de bière et boissons gazeuses en RDC pour une période de 12 mois.

Dans sa motivation, le ministre Julien Paluku disait vouloir « protéger l'industrie locale et encourager la production nationale, stimuler la consommation des produits locaux, et contribuer ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des producteurs locaux ».

En cas de nécessité d'approvisionnement dans les parties du territoire national où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux, avait indiqué le ministère du Commerce extérieur, les opérateurs économiques peuvent bénéficier d'une dérogation d'importation accordée par le ministre.

En dehors de la bière, le même arrêté ministériel interdit aussi l'importation du ciment gris, mais uniquement dans les zones Ouest et Sud Est du pays.