Togo: La nouvelle approche à laquelle l'ATOPPEL veut conduire la presse en ligne togolaise !

Qu'est-ce que le journalisme de données ? Comment procéder à une analyse de données en respectant les normes éthiques et juridiques ? Et enfin, le Storytelling avec les données et ressources supplémentaires, comment s'y prendre ? Ce sont là autant de question auxquelles vient répondre un atelier de l'ATOPPEL (Association Togolaise des Organes de Presse en Ligne), qui réunit depuis ce Mercredi 06 Novembre 2024, des journalistes de plusieurs médias membres à Lomé.

Inscrit dans la dynamique du projet intitulé « Data Post », une initiative qui bénéficie d'une micro subvention dans le cadre du projet « Promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme au Togo », lancé en 2023, et financé par l'Union européenne et piloté par l'Institut Panos, l'Observatoire Togolais des Médias (OTM) et FemeDev, l'atelier fait suite à une première déjà organisé en Mai 2024.

Durant les trois jours, il s'agira pour le formateur Richard Folly à travers des éléments précis en lien avec le projet et les thématiques à développer, d'aider les journalistes à démystifier la collecte et l'analyse des données.

Ainsi, au premier jour de cette rencontre, il a été plus question de Collecte et d'acquisition des données. Le formateur et les journalistes participants sont allés à la découverte et à l'exploration divers outils (sites internet et bases de données et moteurs de recherche...). Entre autres, il y a le Google Spreadsheets, les Données géographiques et les données ouvertes (Portails Open Data) et enfin, le Google Dorcking (Recherche avancée). Les différents arcanes de ces outils ont été ainsi explorés.

Les travaux se poursuivent ce Jeudi, journée qui sera consacrée à l'« Analyse des données, défis éthiques et juridiques ».

Pour justifier le bien-fondé d'une telle formation aux journalistes des médias en ligne membres, l'ATOPPEL soutient le fait que « le journalisme des données permet de relater les faits sous une autre dimension, allant plus loin que le journalisme traditionnel qui se contente de commenter ou d'afficher simplement les statistiques ou informations chiffrées en sa possession.

Le data journaliste a la possibilité d'opter pour des angles d'approches différentes, raconter d'autres histoires, analyser les chiffres pour donner une nouvelle présentation de l'information à travers un meilleur design et l'utilisation des outils infographiques ». A tout prendre, c'est à une nouvelle approche de traitement de l'information à laquelle l'ATOPPEL et ses responsables veulent conduire la presse en ligne au Togo.