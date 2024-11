Afrique: Festival Dakar en Jeux 2024 – 3 jours pour vibrer au rythme du sport continental

La capitale sénégalaise accueille le Festival Dakar en Jeux qui s’ouvre ce 08 novembre 2024 et se tiendra jusqu’au 10 novembre. Cette 3ème édition, en son genre, se tient en prélude des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 qui auront lieu au Sénégal et marquera un tournant décisif pour le sport du continent, faisant du pays la première Nation africaine à accueillir les JOJ.

Le Festival Dakar en Jeux 2024 a pour ambition d'inciter les générations futures à adopter les valeurs olympiques et à se faire les champions du changement positif au sein de leur communauté, lit-on sur le site de l’événement. Ainsi, il a pour mission de promouvoir les valeurs olympiques et de susciter l'engouement pour les JOJ.

En effet, durant trois jours, le Sénégal va célébrer le sport en mettant en lumière sa culture et sa tradition. Trois théâtres de célébration sont mis en place tels que Dakar, Diamniado et Saly pour vibrer au rythme du sport, de la danse et de la musique.

60 artistes, des milliers de spectateurs, des concerts, des initiations sportives et un tournoi de basketball 3x3 filles et garçons de moins de 16 ans sont prévus, sans oublier sept sports en initiation qui se dérouleront à la place de l’obélisque notamment l’escrime, le baseball, le karaté, le wushu, le taekwondo, le judo et le breakdance.

En ce qui concerne le tournoi de basketball 3x3 parrainé par les légendes du basket sénégalais Makhtar Ndiaye et Mame Maty Mbengue, il se jouera entre des équipes d'Algérie, du Botswana, de la Gambie, du Nigéria et du Sénégal. Il aura lieu à la Place de l’Obélisque de Dakar, à ciel ouvert, permettant aux amoureux du basket d’apprécier les talents africains.

En attendant le top départ des JOJ 2026 prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal, Dakar, pour le moment porte le flambeau des valeurs olympiques avec un programme riche et attrayant.