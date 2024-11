Afrique de l'Ouest: Comité national AES - Le comité de pilotage tient sa 1re réunion

Composé de sept membres du gouvernement, il a discuté du fonctionnement de la Confédération des Etats du Sahel (Confédération AES) avant de passer en revue la feuille de route de la présidence malienne de l'Organisation qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Le Comité de pilotage du Comité national de la Confédération AES a tenu, hier dans les locaux du département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, sa 1re réunion.

Il est composé de sept membres du gouvernement, à savoir le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de corps d'armée, Sadio Camara, le ministre de l'Economie et des Finances, Alousséni Sanou, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Modernisation de l'Administration, Alhamdou Ag Ilyene, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo et le ministre des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Mossa Ag Attaher.

Le chef de l'Etat, président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta, était représenté à cette rencontre par le ministre secrétaire général de la Présidence, Alfousseyni Diawara. Il faut rappeler que notre pays a pris la présidence de la Confédération AES à l'issue du sommet de Niamey tenu le 6 juillet 2024. Il a du coup été prévu de mettre en place un Comité national AES dans chacun des trois pays de l'Organisation.

Ainsi, au mois d'août dernier, le général d'armée Assimi Goïta a signé un décret pour mettre en place ce Comité placé sous son autorité directe et avec en coordination le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Au terme de la réunion d'hier, le chef de la diplomatie malienne a confié que l'objectif essentiel de ce Comité de pilotage consiste à apporter une orientation stratégique au chef de l'Etat dans la conduite de la Confédération AES. Il s'agit également de coordonner toutes les actions de notre pays pour la défense de ses intérêts.

«Il s'agissait de la toute première réunion du Comité de pilotage du Comité national AES afin de discuter d'abord de notre organisation. Et surtout de passer en revue la feuille de route de la présidence malienne dans laquelle il y a des actions déjà déclinées dans les domaines de la sécurité et de la défense, de la diplomatie comme dans celui du développement où des actions sont en cours et des initiatives », a détaillé le ministre Abdoulaye Diop.

Et d'indiquer que l'accent a été mis sur un certain nombre de points pour pouvoir renforcer l'action. S'agissant de l'actualité de la Confédération AES, le chef de la diplomatie malienne dira que les ministres chargés de la Sécurité sont à pied d'oeuvre dans ce domaine.

Au niveau de la diplomatie, a-t-il rappelé, les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés dans notre capitale en septembre dernier pour décider les actions à mener, la coordination de l'action. Idem pour les ministres chargés des finances qui se sont penchés sur le volet développement, les projets structurants, la libre circulation, les initiatives tendant à renforcer l'intégration entre les trois pays.

C'est dire que « cette réunion consistait à avancer dans la mise en oeuvre de notre feuille de route et comment s'organiser tant au niveau ministériel, mais aussi au niveau des experts dans chacun de ces trois volets (diplomatie, sécurité et développement) », a expliqué le ministre Diop, ajoutant que le compte rendu de ce premier travail sera fait au président Assimi Goïta. Par ailleurs, le Comité national AES de notre pays se focalisera sur les priorités et des actions à mener avant la fin de la présidence malienne. La feuille de route de la Confédération AES intègre aussi les activités à mener pour gérer les relations bilatérales avec les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).