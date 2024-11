Cote d'Ivoire: Festivités des 65 ans du Barreau du pays - Un colloque international pour plancher sur les enjeux de la profession d'avocat

C'est parti pour les festivités marquant les 65 ans du Barreau de Côte d'Ivoire. Le top départ a été donné le mercredi 6 novembre aux Deux-Plateaux, lors de la cérémonie d'ouverture du colloque international en marge de la rentrée solennelle du Barreau de Côte d'Ivoire. Autour du thème « Rôles et contributions des avocats à la sécurité juridique et judiciaire », selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Florence Loan-Messan, cet événement rassemblera des experts du monde entier pour discuter des enjeux cruciaux de leur profession.

« Nous serons ensemble pendant quatre journées que nous espérons enrichissantes et surtout fraternelles », a-t-elle déclaré. Pour elle, la sécurité juridique est non seulement un impératif démocratique, mais également un instrument de compétitivité économique. Mieux, que la loi soit instable et incertaine et elle constituera un obstacle à l'investissement dans le pays. Qu'au contraire, le législateur recherche la clarté et l'efficacité, et il libérera les initiatives. C'est pourquoi, elle espère que ce colloque, qui réconcilie le Barreau de Côte d'Ivoire avec les grandes rencontres intellectuelles, produira des conclusions enrichissantes pour leur intellect.

A l'en croire, ces conclusions devraient également sensibiliser les pouvoirs publics à l'importance de bâtir un système juridique basé sur les principes de légalité et de sécurité juridique, tout en reconnaissant le rôle primordial et essentiel de l'avocat dans l'édification et la consolidation de l'État de droit. Pour sa part, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, représentant le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Sansan Kambilé, a rappelé que la célébration des 65 ans du barreau ivoirien offre l'occasion de réfléchir sur le rôle que jouent les avocats dans la société ivoirienne, notamment sur leur rôle et leurs contributions à la sécurité juridique et judiciaire.

« Vous êtes les gardiens de la justice, les défenseurs des droits et les protecteurs des libertés. Votre engagement envers la vérité et l'équité est le fondement sur lequel repose la confiance du public dans le système judiciaire », a-t-il soutenu. Non sans assurer de la disponibilité du ministère de la Justice à les accompagner à surmonter les défis et bâtir un avenir où la sécurité juridique et judiciaire est assurée pour tous. Quant au Grand chancelier de l'ordre national, Ally Coulibaly, il a rendu un hommage au bâtonnier Florence Loan-Messan dont l'accession à la tête du Barreau se fait sous des égides favorisées qui resteront dans les annales. « Vous avez brisé le plafond de verre qui faisait accroître l'idée que cela était hors de portée. Évidemment, vous êtes la démonstration éclatante qu'il n'en était rien », a-t-il salué son mérite.