Algérie: ONU Conseil de sécurité - Consultations à huis clos sur le Soudan du Sud

NEW YORK (Nations unies) - Le Conseil de sécurité de l'ONU, se réunira jeudi, pour une séance d'information publique sur la mission des Nations unies au Sud-Soudan (UNMISS), suivie de consultations à huis clos sur la situation dans ce pays.

Le représentant spécial du Secrétaire général pour le Sud-Soudan et chef de l'UNMISS, Nicholas Haysom, présentera le dernier rapport de 90 jours duSecrétaire général, publié le 25 octobre et qui couvre les développements survenus entre le 16 juillet et le 15 octobre. Un représentant de la société civile est également attendu. Des consultations à huis clos sont prévues à la suite de la réunion publique.

La réunion devrait se concentrer sur la décision prise le 13 septembre par les signataires de l'accord revitalisé sur la résolution du conflit dans la République du Sud-Soudan (R-ARCSS) de prolonger la période de transition de 24 mois.

Cette décision reporte à nouveau les premières élections du pays après l'indépendance, qui étaient prévues pour décembre 2024, à décembre 2026, et prolonge la période de transition jusqu'en février 2027. La période de transition initiale définie dans le R-ARCSS devait se terminer en février 2023. Elle avait été prolongée jusqu'en février 2025 par une feuille de route adoptée en août 2022.

Le représentant spécial du Secrétaire général pour le Sud-Soudan, et plusieurs membres du Conseil devraient exprimer leur inquiétude quant aux retards constants dans la mise en oeuvre de l'accord de paix et exhorter toutes les parties prenantes à s'engager dans un processus constructif afin de mettre en oeuvre d'urgence les tâches en suspens.

La poursuite des violences infranationales et intercommunautaires dans le pays, devraient également être évoqués, outre la détérioration de la situation humanitaire dans le pays, aggravée par les inondations et les obstacles aux efforts d'aide humanitaire qui en ont résulté.

Le Soudan du Sud reste également aux prises avec les effets humanitaires, sécuritaires et économiques néfastes du conflit en cours au Soudan et de l'afflux de réfugiés et de rapatriés Sud-Soudanais qui en découle.