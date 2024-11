Algérie: Le 27e Salon international du livre d'Alger ouvre ses portes au public

Alger — Le 27e Salon international du livre d'Alger (SILA) a ouvert ses portes, jeudi, au Palais des expositions à Alger, accueillant un public nombreux au premier jour de la plus importante manifestation littéraire et culturelle en Algérie.

Dès l'ouverture du salon, les visiteurs, principalement des jeunes, ont afflué vers le pavillon central, qui est l'espace le plus attractif du Palais des expositions, et où se trouvent de nombreuses maisons d'édition spécialisées dans les publications littéraires, intellectuelles et scientifiques, les manuels scolaires et parascolaires, les dictionnaires, les ouvrages religieux et autres.

Le pavillon dédié au Qatar, "invité d'honneur" de cette édition, a attiré les visiteurs intéressés par la culture et la littérature de ce pays arabe.

Le stand propose de nombreux livres et ouvrages sur l'histoire, la culture, le patrimoine et l'art architectural du Qatar.

Les visiteurs auront l'opportunité, 10 jours durant, de rencontrer de nombreux auteurs algériens et étrangers qui présenteront leurs nouvelles œuvres et participeront aussi à plusieurs conférences et rencontres dans le cadre du programme culturel du SILA.

Placée sous le slogan "On lit pour triompher", la 27e édition du SILA coïncide cette année avec la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, et verra la participation de 1.007 éditeurs de 40 pays dont 290 algériens, présentant plus de 300.000 titres.

Le salon, inauguré officiellement mercredi par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, se poursuivra jusqu'au 16 novembre, et sera ouvert au public de 10h00 à 19h00.