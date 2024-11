Tunisie: Le froid n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour l'être humain et pour le développement en Afrique (U-3ARC)

Tunis — "Le froid n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour conserver les aliments et les médicaments mais c'est aussi essentiel pour préserver les vies humaines de la chaleur mortelle en Afrique", a souligné jeudi Madi Sakande, président de l'Union des Associations Africaines des Acteurs de la Réfrigération et de la Climatisation (U-3ARC).

Dans une déclaration à l'agence TAP, en marge des travaux de la 4ème assemblée générale de l'Union organisée à Tunis du 07 au 09 novembre en cours, Madi Sakande a souligné l'urgence de placer le développement de la chaine de froid dans les priorités des politiques publiques africaines afin de réaliser le développement en Afrique.

"Environ 70% de la production des terres africaines est perdue en raison de l'absence des systèmes de froid qui garantissent la conservation des aliments dans de bonnes conditions", a-t-il regretté.

Dans ce contexte, il a appelé les gouvernants des pays africains à mettre en place une agence nationale pour le développement du froid qui sera chargée de piloter les actions à entreprendre dans tous les secteurs afin de promouvoir la chaine de froid.

"80% de la population africaine vivent dans les milieux ruraux où l'élevage, l'agriculture et la pêche sont les principales activités mais elles ne peuvent pas évoluer en l'absence de réfrigérants", a-t-il fait remarquer.

%

Il a, en outre, souligné l'importance de promouvoir l'industrie du froid en Afrique afin de limiter l'importation des appareils de froid et réduire le coût élevé de leur taxation qui varie entre 40 et 111%.

"Le froid touche en effet, tous les secteurs et le manque d'investissement dans ce secteur transversal freine le développement de tous les autres secteurs", a-t-il précisé.

De son côté, Raoudha Messaoudi, présidente de l'association tunisienne de la réfrigération et la climatisation (ATRC) et membre fondateur de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation a souligné que le choix du thème "le froid unit l'Afrique pour son développement" pour la 4ème assemblée générale de l'U-3ARC vise à attirer l'attention des décideurs à l'importance du développement de ce secteur qui touche tous les autres secteurs de la vie.

"Le développement du système de réfrigération et de climatisation contribue directement au développement de tous les autres secteurs en Afrique", a-t-elle dit.

Selon Messaoudi, "aujourd'hui les plus grands défis de l'Afrique sont l'énergie et la sécurité alimentaire et il est donc urgent de migrer vers l'utilisation des réfrigérants moins énergivores qui fonctionnent grâce aux énergies renouvelables et de développer la chaine de froid afin de pouvoir conserver les aliments et réaliser la sécurité alimentaire"

"Actuellement, on peut produire mais malheureusement on n'a pas les moyens de conserver ces produits", a-t-elle déploré.

D'après la même source, les acteurs de réfrigération recommandent aujourd'hui une attention particulière à leur secteur. Ils appellent aussi, selon Messaoudi, à établir des partenariats entre les universités, les chercheurs et les industriels.

Pour sa part, Kamel Sahnoun, président de l'Ordre des Ingénieurs de Tunisie (OIT) a souligné que le progrès du continent africain repose sur la capacité à collaborer et à unir les efforts pour relever les défis complexes notamment dans le domaine du climat et de l'environnement.

Sahnoun a exprimé la volonté de l'OIT de collaborer avec les différents pays et organisations amies afin de contribuer au développement économique et social de l'Afrique et promouvoir un développement durable.

Pendant trois jours, des spécialistes en réfrigération et climatisation de plus d'une vingtaine de pays africains discuteront des moyens de développer le secteur du froid pour une Afrique libre et prospère.

Un nouveau bureau de l'U3ARC sera élu demain en marge de l'assemblée générale.

Créée en 2020 lors de l'Assemblée Générale tenue à Ouagadougou au Burkina Faso, l'Union des Associations Africaines des Acteurs de la Réfrigération et de la regroupe actuellement plus de 40 associations africaines.

U-3ARC représente plus de 20.000 entreprises formelles et informelles occupant près de 150.000 personnes à la date de sa création.