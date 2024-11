Tunisie: Smart Farm et Farmitry s'allient pour révolutionner l'Ag-Tech au Kotas 2024

Dans un contexte où l'innovation en agriculture est essentielle pour relever les défis environnementaux mondiaux, Smart Farm, une startup tunisienne pionnière dans l'Ag-Tech, et Farmitry, une entreprise sud-coréenne spécialisée dans l'utilisation des technologies avancées pour l'agriculture, ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique lors de l'événement Kotas 2024.

Ce rapprochement, qui se veut une alliance entre la technologie et l'agriculture durable, a pour objectif de renforcer les capacités de traitement des données agricoles et de soutenir le développement de solutions communes pour un avenir agricole plus performant et plus résilient.

Smart Farm se positionne comme un acteur majeur de l'Ag-Tech en Tunisie. Son approche combine des outils numériques de gestion des ressources agricoles avec des solutions adaptées aux défis locaux. Grâce à des technologies de suivi en temps réel et d'analyse des données, Smart Farm aide les agriculteurs à prendre des décisions éclairées, favorisant une gestion optimale des cultures et des ressources naturelles. L'entreprise tunisienne a su capter l'importance de l'agriculture durable et de la technologie de précision pour optimiser les rendements tout en réduisant l'empreinte écologique.

Farmitry, de son côté, est une startup coréenne spécialisée dans la collecte et l'analyse de données agricoles à l'aide d'intelligences artificielles avancées et de big data. Leur solution permet d'optimiser la gestion des cultures, d'anticiper les variations climatiques et d'améliorer la productivité agricole tout en préservant l'environnement. Farmitry se distingue par sa capacité à transformer les données en actions concrètes pour les agriculteurs, leur permettant de maximiser leur rendement tout en réduisant leur exposition aux risques liés aux conditions climatiques.

Le partenariat entre Smart Farm et Farmitry s'inscrit dans une démarche ambitieuse : intégrer les meilleures technologies coréennes au sein des solutions locales tunisiennes pour créer des outils de gestion de l'agriculture encore plus efficaces. Cette collaboration vise à renforcer le module de traitement des données agricoles de Smart Farm, en y incorporant des technologies avancées de big data et d'intelligence artificielle. Le résultat attendu est un système plus performant, capable de fournir des analyses précises et en temps réel pour aider les agriculteurs à prendre des décisions plus éclairées.

Il est à noter que Kotas 2024 (Korea-Tunisia Advanced Tech Summit 2024) représente un événement d'envergure qui réunit des startups et entreprises innovantes tunisiennes et coréennes. Cette première édition a eu lieu à Tunis les 22 et 23 octobre 2024, avant de se déplacer à Sousse, à Novation City, le 24 octobre. Cet événement unique marque le rapprochement de deux écosystèmes technologiques aussi riches et dynamiques que ceux de la Tunisie et de la Corée du Sud. Kotas 2024 a offert une plateforme de rencontre pour les acteurs de l'innovation, permettant à des entreprises de taille variée de découvrir de nouvelles technologies, d'échanger des idées et de sceller des partenariats stratégiques.

L'événement a également mis en lumière les opportunités de collaboration entre les deux pays dans des secteurs-clés tels que l'agriculture, l'intelligence artificielle, la robotique et les technologies de l'information. Kotas 2024 s'affirme ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les entreprises qui cherchent à renforcer leur réseau international et à explorer des solutions technologiques innovantes pour le futur.