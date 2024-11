Tunisie: Mise en garde contre les produits de lissage brésilien contenant de l'acide glycolique

Dans un communiqué publié ce jeudi 07 novembre 2024, le ministère de la Santé a mis en garde contre les risques sanitaires liés à l'utilisation des produits de lissage brésilien renfermant de l'acide glycolique.

Ces produits, populaires pour leur capacité à améliorer la texture des cheveux, présentent des dangers considérables pour la santé des consommateurs, notamment des risques accrus de cancer des voies respiratoires et de la peau.

Risques confirmés pour la santé

Bien que le lissage brésilien soit couramment perçu comme une solution esthétique, l'acide glycolique contenu dans certains de ces produits représente une menace sérieuse. Lorsqu'il est appliqué, cet acide se transforme en formaldéhyde, une substance extrêmement toxique et classée cancérigène. Cette dégradation chimique a des effets nocifs directs sur la santé humaine, en particulier en cas d'exposition répétée.

Le ministère de la Santé a précisé que des produits de lissage brésilien, notamment ceux sous la marque « BRASIL CACAU », comportent des risques avérés. Des cas de dommages hépatiques, d'insuffisance rénale aiguë et de troubles respiratoires ont été documentés chez des consommateurs réguliers de ces produits. Ces dangers ont été validés par des experts de la Société Tunisienne de Néphrologie, Dialyse et Transplantation Rénale (Stndt), ainsi que par l'Institut National de la Santé Publique.

%

Au-delà des effets internes, ces produits peuvent aussi provoquer de graves irritations cutanées et oculaires. Le contact direct avec l'acide glyoxal engendre des brûlures sévères et des irritations de la peau et des yeux, tandis qu'une exposition prolongée au formaldéhyde multiplie les risques de cancers.

Appel à l'arrêt immédiat de l'utilisation de ces produits

Face à ces dangers, le ministère de la Santé appelle tous les professionnels de la beauté à suspendre immédiatement l'utilisation des produits contenant de l'acide glycolique. Selon les autorités sanitaires, les bénéfices esthétiques ne justifient en aucun cas les risques pour la santé. Des alternatives sûres et efficaces existent et doivent être privilégiées pour protéger la santé des consommateurs.

Le ministère insiste également sur l'importance de lire attentivement les étiquettes des produits capillaires. Si de l'acide glycolique ou du glyoxal figure parmi les ingrédients, il est impératif de les éviter.

L'information des consommateurs est essentielle pour éviter les risques sanitaires associés à l'utilisation de ces produits. Le ministère de la Santé souligne que chaque utilisateur doit être pleinement conscient des dangers potentiels liés à leur usage.

De plus, les professionnels de la coiffure et de la beauté, qui manipulent fréquemment ces produits, courent un risque accru de développer des maladies professionnelles graves. Le ministère appelle à une prise de conscience collective et à l'adoption de pratiques plus sûres dans le secteur.