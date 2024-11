Tunisie: Le pays et l'Italie discutent de nouveaux projets industriels et technologiques

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, a rencontré aujourd'hui, jeudi 7 novembre, à Rome, son homologue italien, M. Adolfo Urso, ministre de l'Entreprise et du Made in Italy. Cette rencontre, qui s'est tenue en marge de l'ouverture de la Réunion ministérielle inaugurale du Groupe mondial de l'énergie de fusion, a été marquée par la présence de l'ambassadeur de Tunisie à Rome, M. Mourad Bourahla.

Dans un communiqué rendu public, le ministère précise que l'objectif principal de cette rencontre était de discuter des perspectives de renforcement de la coopération industrielle entre les deux pays. Les discussions ont porté sur plusieurs axes, notamment l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que le soutien aux startups, qui représentent un secteur clé dans la dynamique économique des deux nations.

Une coopération stratégique au service de l'innovation

Lors de cet échange, Mme Chiboub a salué l'excellence des relations bilatérales entre la Tunisie et l'Italie, soulignant que ces liens sont non seulement forts, mais aussi stratégiques pour le développement industriel de la Tunisie. Elle a également mis en avant l'importance d'intensifier les partenariats dans le secteur industriel, un domaine dans lequel les deux pays disposent de nombreuses opportunités de collaboration.

M. Urso a, de son côté, confirmé la volonté de l'Italie de poursuivre et d'intensifier son soutien aux infrastructures industrielles et technologiques en Tunisie. Ce soutien vise à stimuler l'innovation et à soutenir les entreprises émergentes, un secteur en pleine expansion en Tunisie.

L'Italie, en tant que premier investisseur étranger dans le secteur énergétique en Tunisie, est également un acteur majeur dans la modernisation des infrastructures industrielles tunisiennes. L'Italie se classe par ailleurs au deuxième rang des pays en termes d'investissements directs étrangers, avec près de 910 entreprises italiennes opérant en Tunisie.

Par ailleurs, il est important de souligner que le secteur industriel tunisien bénéficie déjà d'une forte présence italienne, avec près de 370 entreprises industrielles italiennes installées en Tunisie, représentant environ 57.000 emplois. Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans le développement régional et dans la transition technologique du pays, renforçant ainsi la compétitivité de la Tunisie sur la scène internationale.