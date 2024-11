Tunisie: Dhafer Sghiri - « Le redressement de Tunisair exige plus qu'un simple changement de direction »

Le député au parlement, Dhafer Sghiri, a exprimé de vives inquiétudes concernant l'aéroport de Tunis-Carthage, qu'il considère bien en deçà des normes internationales. Lors de son passage aujourd'hui, jeudi 07 novembre sur les ondes d'une radio privée, il a souligné que cet aéroport ne répond pas aux exigences modernes des voyageurs.

Concernant la compagnie nationale Tunisair, Sghiri a indiqué qu'un véritable redressement nécessitait une stratégie globale, une vision claire de l'avenir et un programme de réformes solides. Il a précisé que l'amélioration de la compagnie ne passerait pas par un simple changement de directeur ou de responsable, mais par une approche plus profonde et structurée.

Sghiri a également alerté sur la situation alarmante de la compagnie aérienne nationale, soulignant que cette crise mettait en péril la réputation de la Tunisie à l'international et affectait gravement le secteur touristique. Selon lui, Tunisair souffre de nombreux problèmes depuis plusieurs années, rendant la situation de plus en plus critique pour le pays.