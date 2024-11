Tunisie: 1ère édition du Festival du court métrage au Bardo - Un nouvel événement à découvrir

La cérémonie d'ouverture du festival verra la signature d'un accord de partenariat entre Dar Masrahi et l'École supérieure des sciences et technologies du design (Esstd), ainsi que de l'annonce de la création du cinéclub Le Bardo (Ftcc) et du club de cinéma du Bardo (Ftca).

Une nouvelle manifestation cinématographique sera dévoilée au public, organisée à l'espace Dar Masrahi Bardo, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image (Cnci) et du Centre national d'art de la marionnette. Il s'agit du «Festival du court métrage au Barbo», un rendez-vous dédié aux jeunes réalisateurs, aux professionnels de l'industrie et aux passionnés de cinéma. La manifestation, dont la 1e édition se tiendra du 6 au 10 novembre 2024, mettra l'accent sur la diffusion de films courts réalisés par des étudiants en cinéma et de jeunes réalisateurs indépendants, en l'occurrence ceux primés au Festival international du film amateur de Kélibia (Fifak).

Le programme se base sur une compétition avec une sélection officielle de courts métrages de fiction et des documentaires, des films d'écoles de cinéma (fiction et documentaire) et des productions réalisées avec des téléphones mobiles. 31 œuvres ont été retenues pour ces trois catégories de la compétition. Elles sont signées par des réalisateurs en provenance de Palestine, d'Égypte, du Maroc, d'Algérie, d'Iraq, d'Allemagne, de France et, bien entendu, de Tunisie.

Ces films sont à découvrir jusqu'au 9 novembre à Dar Masrahi à partir de 18h30. Le festival prévoit aussi des projections quotidiennes d'une série de courts métrages hors compétition à partir de 15h30. Au programme également, la section «Rencontre autour d'un café» qui proposera cette année des discussions et des échanges autour des festivals de cinéma, de la production cinématographique et rendra hommage à travers le programme «Court et parcours» aux deux cinéastes tunisiens Mohamed Damak et Salma Baccar.

Il sera question aussi, tout au long du Festival du court métrage au Bardo, d'organiser des ateliers consacrés à l'écriture scénaristique, à la musique du film et aux effets sonores, ainsi qu'à la création de vidéos pour les réseaux sociaux. La cérémonie d'ouverture du festival verra la signature d'un accord de partenariat entre Dar Masrahi et l'École supérieure des sciences et technologies du design (Esstd), ainsi que de l'annonce de la création du cinéclub Le Bardo (Ftcc) et du club de cinéma du Bardo (Ftca), avant la présentation des films en compétition et des membre du jury. La cérémonie de clôture verra la remise de six prix, soit deux prix (1er et 2e) pour chacune des trois catégories, d'une valeur de 800 à 3.000 dinars.