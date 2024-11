Tunisie: USBG - Mohamed Ali Maalej, c'est officiel

Retour du technicien qui connaît bien la maison

Après le non catégorique de Nidhal Khiari, contacté le premier pour remplacer Fakhreddine Galbi, limogé dans la précipitation, la seule piste restante pour un entraîneur qui connaît bien la maison était celle de Mohamed Ali Mâalej. Ce coach a fait le tour de plus d'un club qui joue pour le maintien. Il a laissé son empreinte de sauveur à l'USBG, à l'UST, à l'ESM et l'ASS. Ses passages étaient très courts, souvent pour quelques mois et pour une mission bien claire.

Quand les choses n'allaient pas comme tracé et convenu, il n'avait pas hésité à rompre engagement moral et contrat écrit. C'est un entraîneur qui « fait peur « car il peut claquer la porte et dire au revoir à tout moment. Mais des clubs comme l'UST, qui a tâté le terrain pour le faire revenir afin de remplacer Mounir Rached, et comme l'USBG, qui n'est pas dans de beaux draps, n'ont pas le choix.

C'est à prendre ou à laisser. Mohamed Ali Mâalej a dit oui alors qu'il est en Arabie Saoudite pour venir prendre les rênes de l'équipe de Ben Guerdane plutôt que les «Bleu et Rouge» de Tataouine pour deux raisons. L'effectif de l'USBG est plus riche et plus rassurant en quantité comme en qualité et le club n'a pas de problèmes sur le plan financier qui pourraient entraver son travail .

Début aujourd'hui

C'est Nizar Sansa, l'entraîneur adjoint de Fakhreddine Galbi, qui assure en ce moment l'intérim avec le préparateur physique Jamel Neffati et l'entraîneur des gardiens de but Ali Gamoudi. « Il n'y pas eu de vide après le départ de Fakhreddine Galbi, avoue Nizar Sansa qui a réussi à s'imposer comme l'homme clé du groupe et à la table du staff technique. Aujourd'hui, Mohaned Ali Mâalej reprendra les manettes de premier entraîneur. Nous ferons ensemble les derniers préparatifs et les réajustements techniques et tactiques pour le déplacement à Métlaoui dimanche». Un premier adversaire de la saison et concurrent direct pour le maintien que Mohamed Ali Mâalej a la chance de connaître comme sa poche.