Congo-Brazzaville: Journée nationale de l'arbre - Plus de 1000 plants mis en terre à Kindamba

La sous-préfecture de Kindamba, dans le département du Pool, a célébré le 6 novembre sa première Journée nationale de l'arbre, enfouissant plus d'un millier de plants d'eucalyptus, d'acacias et des citronniers sur les avenues Denis-Sassou-N'Guesso et Isidore-Mvouba.

A l'initiative de la sous-préfète, Vinny Madah Nkenkela, les services déconcentrés, associés au collège technique agricole et au lycée d'enseignement général de Kindamba se sont mobilisés pour planter les arbres sur une longueur d'environ 1,3 km. Selon des projections, dans environ 5 ans, un décor écologique sera remarquable sur les avenues Denis-Sassou-N'Guesso et Isidore-Mvouba à Kindamba-centre.

« Conformément aux instructions du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, nous avons organisé la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre à Kindamba. Nous avons pris le temps d'expliquer à la population, surtout à la jeunesse, la nécessité de préserver l'écosystème. Il s'agit d'un impératif et d'un défi à relever pour le bien-être des générations actuelles et futures.

Aujourd'hui, tout le monde s'est mobilisé pour planter ces arbres sur les deux axes retenus, à savoir les avenues Denis-Sassou-N'Guesso et Isidore-Mvouba », a expliqué Vinny Madah Nkenkela, se félicitant des actions du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale en faveur de la lutte contre les changements climatiques.

Placée cette année sur le thème « Mobilisons-nous : deux millions d'arbres pour des villes vertes et durables », la 38e Journée nationale de l'arbre a suscité un véritable engouement dans le pays, surtout auprès des jeunes. La participation active des élèves de Kindamba à ce planting d'arbres résulte de la volonté des autorités locales d'impliquer les jeunes dans la mise en œuvre pérenne de la politique environnementale nationale.

Rappelant l'importance de l'arbre dans la vie, le chef de la brigade des Eaux et Forêts de Kindamba a indiqué que depuis la promulgation de la loi instituant la journée de l'arbre, le département du Pool n'a jamais dérogé à la règle en plantant plus de 15 000 hectares des forêts. Mais, la date du 6 novembre 2024 marque la première expérience de la sous-préfecture de Kindamba.

Selon lui, le reboisement et l'afforestation sont actuellement les seules alternatives pour contrer le réchauffement climatique et garantir les équilibres écologiques par l'élargissement de la couverture forestière.

« 2024 ayant été décrétée année de la jeunesse, la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre a été dédiée à la jeunesse de notre pays dont les efforts d'entreprendre contribueraient à la mise en oeuvre par le Congo de la Décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement 2025-2035, tel que l'a souhaité le chef de l'Etat congolais. Pour la promotion d'une économie verte, nous demandons à la jeunesse de la sous-préfecture de Kindamba? en général, et celle de la communauté urbaine? en particulier, de s'approprier les trois composantes suivantes : jeune et arborisation des artères de notre ville et site d'agrément ; verger des jeunes de Kindamba ; jeunes et agroforesterie », a-t-il invité.

Instituée par la loi n°062/84 du 11 novembre 1984 et modifiée par la loi n°020/96 du 15 avril 1996, la Journée nationale de l'arbre vise, entre autres objectifs, à intégrer l'arbre dans le processus visant à améliorer l'environnement socioéconomique et culturel en milieu rural et urbain ; prévenir les conséquences de la dégradation des écosystèmes forestiers par la promotion de la culture de l'arbre et de reboisement.