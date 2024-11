Congo-Brazzaville: Vient de paraître - 'La légende de Kumba' de Simbou Vili

Depuis le 25 octobre dernier, l'artiste Simbou Vili, de son vrai nom Marie-Hélène Loembe, vient de publier son premier roman aux Editions Paari. À l'image de son premier album Mame, elle puise l'essence de son roman dans une subtile fusion d'influences traditionnelles.

Dans le récit où se mêlent l'occultisme, le monde des dieux et le royaume des ombres des traditionnels contes africains, une jeune fille sera confrontée à son destin. C'est l'histoire de Kumba, une princesse loango. Elle aura, en effet, la charge de partir en quête d'une clé spécifique, celle de la porte de l'oubli...

Aidée et guidée par les sages, le devin du village et le conseil des Mères, elle va visiter le monde invisible et découvrir des valeurs telles que la persévérance, le courage et l'empathie...

L'auteure propose en annexe deux chansons "Mama" et "Mwinda", chantées en vili et traduites en français. Elles complètent ce récit, comme jadis au temps du Mwanza ou du Mbongui, où l'enseignement était toujours accompagné de la chanson.

Pour son premier livre La légende de Kumba, voyage à travers l'espace du vivant et du rêve nous reliant à l'immensité, l'auteure rappelle que "kumba", littéralement "nombril", c'est finalement le cordon du souffle : « La transmission est capitale pour notre survie... », écrit-elle.

Simbou Vili est née et a grandi en République du Congo. Elle est issue d'une famille intellectuelle de la noblesse vili et a bénéficié d'une double éducation, à la fois instruction ancestrale spirituelle et artistique acquise auprès de sa grand-mère. Elle passe toutes ses vacances à travailler la terre dans de nombreux villages. C'est dans cet environnement qu'elle découvre les contes, les percussions, la danse et la transe.